За лето турпоток в Республику Алтай в 2,5 раза превысил численность населения региона

Также Горный выбился в лидеры по расходам туристов

16 октября 2024, 12:00, ИА Амител

Пейзаж в Горном Алтае / Фото: unsplash.com

Летом 2024 года Республика Алтай приняла в два с половиной раза больше туристов, чем численность ее населения, следует из совместного исследования "СберАналитики" и "СбербанкСтрахования", результаты которого есть в распоряжении amic.ru.

Отмечается, что прошедшее лето стало рекордным по числу совершенных турпоездок внутри страны – их количество составило 61 млн, что на 10% выше показателя 2023 года.

Самым популярным месяцем стал июль, на который пришлось 40% всех путешествий. А вот август характеризовался сопоставимыми с прошлым годом значениями.

При этом рост числа туристов отмечен почти во всех регионах. В 13 субъектах турпоток превысил миллион человек, а еще в 20 регионах число отдыхающих было сопоставимо или выше численности трудоспособного населения.

"Например, за лето в Республику Алтай прибыло в два с половиной раза больше гостей, чем живет в регионе", – говорят аналитики.

Также Горный выбился в лидеры по расходам туристов – 36 тысяч рублей на человека. Далее следуют Краснодарский край (29,3 тыс. рублей), Ленинградская область (14,3 тыс. рублей), Московская область (14 тыс. рублей) и Санкт-Петербург (13,7 тыс. рублей). При этом больше всего в поездках тратят жители московской и петербургской агломераций.

Также аналитики выяснили, что средний уровень дохода путешественника за год вырос на 16% и составил около 86 тысяч рублей. На туристов с заработком больше 100 тысяч в месяц приходится около 40% трат в путешествиях по стране. Расходы туристов в летний сезон составляют около 40-45% от суммы годовых трат.

Денежный оборот в туротрасли в целом по стране минувшим летом составил рекордные 917 млрд рублей, что на 24% выше показателя аналогичного сезона 2023.