За лето турпоток в Республику Алтай в 2,5 раза превысил численность населения региона
Также Горный выбился в лидеры по расходам туристов
16 октября 2024, 12:00, ИА Амител
Летом 2024 года Республика Алтай приняла в два с половиной раза больше туристов, чем численность ее населения, следует из совместного исследования "СберАналитики" и "СбербанкСтрахования", результаты которого есть в распоряжении amic.ru.
Отмечается, что прошедшее лето стало рекордным по числу совершенных турпоездок внутри страны – их количество составило 61 млн, что на 10% выше показателя 2023 года.
Самым популярным месяцем стал июль, на который пришлось 40% всех путешествий. А вот август характеризовался сопоставимыми с прошлым годом значениями.
При этом рост числа туристов отмечен почти во всех регионах. В 13 субъектах турпоток превысил миллион человек, а еще в 20 регионах число отдыхающих было сопоставимо или выше численности трудоспособного населения.
"Например, за лето в Республику Алтай прибыло в два с половиной раза больше гостей, чем живет в регионе", – говорят аналитики.
Также Горный выбился в лидеры по расходам туристов – 36 тысяч рублей на человека. Далее следуют Краснодарский край (29,3 тыс. рублей), Ленинградская область (14,3 тыс. рублей), Московская область (14 тыс. рублей) и Санкт-Петербург (13,7 тыс. рублей). При этом больше всего в поездках тратят жители московской и петербургской агломераций.
Также аналитики выяснили, что средний уровень дохода путешественника за год вырос на 16% и составил около 86 тысяч рублей. На туристов с заработком больше 100 тысяч в месяц приходится около 40% трат в путешествиях по стране. Расходы туристов в летний сезон составляют около 40-45% от суммы годовых трат.
Денежный оборот в туротрасли в целом по стране минувшим летом составил рекордные 917 млрд рублей, что на 24% выше показателя аналогичного сезона 2023.
12:08:04 16-10-2024
Сочувствую местным жителям...
12:08:40 16-10-2024
Только местные от этого лучше жить не стали и никогда не станут. И в Белокурихе тоже. Блеск и нищета рядышком ходят.
12:22:44 16-10-2024
Спасибо санкциям, а то бы многие из них увидели Горный Алтай из иллюминаторов пролетающих над ним самолетов.
12:26:16 16-10-2024
Ну и хорошо. В Республику реально пошли инвестиции. Это не мертворождённый тур кластер. Плохо, что зарплаты у обслуживающего персонала остаются низкими.
13:18:11 16-10-2024
...Есть притча о том, что вождь некоего племени американских индейцев передал миссии Апполон записку для жителей Луны...Там было написано "Не верьте бледнолицым...Они пришли забрать ваши земли!"... Принимаю ставки через сколько лет население Горного будет жить в резервациях.
13:29:54 16-10-2024
Дюша (13:18:11 16-10-2024) ...Есть притча о том, что вождь некоего племени американских... ой да на себя поглядите.
13:31:10 16-10-2024
Мы за них рады.. последние лет 5 не ездим. Раньше по 3-4 в год раза там были.
13:33:41 16-10-2024
Гость (13:31:10 16-10-2024) Мы за них рады.. последние лет 5 не ездим. Раньше по 3-4 в г... поиздержались?
13:38:40 16-10-2024
Мусик (13:33:41 16-10-2024) поиздержались?... дешевле стало за границу ездить
13:41:49 16-10-2024
Гость (13:38:40 16-10-2024) дешевле стало за границу ездить... это временно
13:50:29 16-10-2024
Мусик (13:41:49 16-10-2024) это временно... Почему?
14:04:01 16-10-2024
Гость (13:50:29 16-10-2024) Почему?... вам доведут в нужное время в установленном порядке в соответствии с регламентом.
14:48:20 16-10-2024
Мусик (14:04:01 16-10-2024) вам доведут в нужное время в установленном порядке в соответ... слишком размыто..
14:32:05 16-10-2024
Мусик (13:41:49 16-10-2024) это временно... Это "временно" десятилетия уже, а Вы езжайте в Горный за дурные деньги
18:03:02 16-10-2024
Гость (14:32:05 16-10-2024) Это "временно" десятилетия уже, а Вы езжайте в Горный за дур... Алтай для жителей края всегда был клубом выходного дня - Вы за границу на выходные полетите? И по бюджету сейчас найдется развлекалово на любой кошелёк. Вообще не понимаю стонов про "дорого", как простым людям отдыхать и прочего бреда. Республика развивается, появилось много классных красивых точек притяжения, инфраструктура и т.д.
16:04:49 16-10-2024
Гость (13:31:10 16-10-2024) Мы за них рады.. последние лет 5 не ездим. Раньше по 3-4 в г... почему? мы как ездили каждые выходные, так и гоняем.
18:04:41 16-10-2024
Гость (16:04:49 16-10-2024) почему? мы как ездили каждые выходные, так и гоняем. ... ну и молодцы. не обращайте внимание на амиковских всепропальщиков
14:17:10 16-10-2024
Есть что посмотреть в горном, вот и едут, причем много тех, кто может позволить себе отдыхать практически в любой точке мира.
16:05:32 16-10-2024
как в Италии и прочих тур. регионах, отлично
21:59:06 16-10-2024
Скоро "заезжий ВАРЯГ"(новая власть) вместе с Грефом поставят шлакбаум на въезде в РА и будут денюжку собирать с туристов за "воздух"😁 Судя по их решению- отбирать "неосвоенные" участки у местных и отдавать НОВЫМ ХОЗЯЕВАМ. Всё к этому и идёт.Новый губер уже дал распоряжение своим "слугам народа"😛