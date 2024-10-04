Царевна или нищенка? Кем была знаменитая "принцесса Укока"

За прошедшие годы "принцесса", которую иногда также называют Ак-Кадын, стала чем-то вроде знамени национального движения в Республике Алтай

04 октября 2024, 06:20, ИА Амител

Одежда принцессы Укока / Фото: amic.ru

За пять веков до Рождества Христова на плоскогорье Укок в Горном Алтае была похоронена женщина, судьба которой и сегодня, спустя две с половиной тысячи лет, остается загадкой. Мумию в неприметном кургане в долине реки Ак-Алаха в 1993 году обнаружили новосибирские археологи во главе с Натальей Полосьмак.

Мумия хранится в специальном мавзолее в Национальном музее им. А.В. Анохина в Горно-Алтайске. Этой осенью по просьбе руководителя республики Андрея Турчака для экспозиции "Комплекс плато Укок" из Новосибирска передали часть предметов, найденных в кургане вместе с мумией.

Перед пополнением коллекции новыми для музея артефактами здесь обновили реконструкцию погребального комплекса, воссоздающего "интерьер" на момент захоронения. В дни и часы, когда мумия доступна, в музее наблюдается особый ажиотаж. Саму мумию показывают в строго определенные дни и только три часа в день – с 10:00 до 13:00. В октябре ее можно увидеть на протяжении 11 дней, начиная с 3-го числа. График доступен на сайте музея.Более 30 лет прошло с момента, когда была сделана эта важнейшая археологическая находка столетия, но вокруг личности женщины не утихают дискуссии. Кем была она? Жрицей или легендарной воительницей из сказаний? Прародительницей целого народа или мифической хранительницей мира и покоя? Знатной женщиной или рядовой представительницей племени пазырыкцев? В этом – и не только – пытался разобраться amic.ru.

Андрей Турчак в музее / Фото: правительство Республики Алтай

Первый из слоев Неба

Плоскогорье Укок, расположенное на высоте около 2,5 тыс. метров над уровнем моря, находится в самом южном районе Алтая, Кош-Агачском. Здесь, по данным ученых Национального музея им. А.В. Анохина, зафиксировано свыше 400 археологических памятников – курганов, петроглифов, ритуальных комплексов.

В одном из них в 1993 году археологи и обнаружили знаменитую "принцессу Укока", ставшую источником множества слухов и домыслов, большинство из которых придуманы нашими современниками. Возможно, связано это и с происхождением названия плоскогорья, и с народными преданиями.

Так, топоним Укок восходит к древнетюркскому слову ükäk (погребальные носилки, сундук) или к монгольскому "ухэг" (удлиненный шкаф, ящик; массивная гора или крупная возвышенность с плоским верхом в форме сундука). В алтайском языке слово "ӱкпек" обозначает крытые земляные постройки, а также наземные захоронения шаманов в срубах из жердей.

"В мифопоэтических представлениях коренных жителей Алтая на горных хребтах находится первый из слоев Неба. Отсюда души шаманов-камов, омывшись в Молочном озере, начинают свой путь к Творцу, чтобы испрашивать благополучия, здоровья, обильного потомства людям и животным, защиты от бед, исцеления от болезней. Труднодоступность отдаленного высокогорного плато Укок и его близость к Небу позволяли местным племенам тысячелетиями хоронить здесь своих предков", – сказано на стенде посвященной плато Укок экспозиции в музее им. Анохина в Горно-Алтайске.

Мумия принцессы Укока, реконструкция ее погребения и образа / Фото: правительство Республики Алтай

Кладбище или пастбище?

В самом музее в Горно-Алтайске, где хранится мумия, экскурсоводы рассказывают, что пазырыкцы (именно к их культуре относится знаменитая мумия) на плато Укок не жили. Якобы они постоянно обитали южнее, в районах с более мягким климатом. А на Укок приезжали, чтобы похоронить здесь своих мертвых.

Наталья Полосьмак в книге "Всадники Укока" также подчеркивает, что племена людей, чьи могилы были найдены на плоскогорье, не проживали здесь постоянно. Не считает она его и обычным кладбищем.

"Укок служил для пазырыкцев пастбищем, на котором они проводили самую суровую и длинную пору года: зиму и весну. Они приходили сюда не ранее конца октября… В настоящее время на зимние пастбища Укока жители алтайского села Джазатор поднимаются в начале ноября, а возвращение на летние пастбища происходит обычно в июне", – писала археолог.

По содержимому желудков лошадей, найденных в захоронении возле саркофага с мумией, ученые определили, что лошадей похоронили в первой половине июня. Их умертвили ударом боевого топора в голову непосредственно перед похоронами. А вот сама женщина, по данным исследования, умерла ориентировочно в феврале от онкологического заболевания, после чего ее забальзамировали.

"Возможно, похороны были главным и последним обрядом, который совершался пазырыкцами на Укоке перед откочевкой на летние пастбища. Оставляя здесь погребения своих сородичей, они как бы закрепляли за собой территорию, которая с появлением могил становилась для них сакральным пространством", – писала Полосьмак.

Предметы из кургана / Фото: Национальный музей им. А.В. Анохина

Принцесса или нищенка?

Курганы знатных представителей племени, по словам ученых, отличались размерами – если простого человека хоронили в обычном срубе в кургане 2-3 метра в высоту и 10-20 метров в диаметре, то у именитых соплеменников погребальные конструкции были сложнее.

"Знатные курганы отличались пышностью и размерами. Глубина могильной ямы – от 4 до 7 метров, диаметр – от 20 до 60 метров. Таких людей хоронили в двойных погребальных срубах, внутри располагалась еще одна камера, в которой и находился саркофаг с телом", – уточняет экскурсовод в музее.

Усопшего человека укладывали в позе спящего, рядом – предметы вооружения, посуду, пищу, а за северной стенкой располагалось захоронение коня или коней, в зависимости от статуса человека: "Было представление, когда человек умирает, он всего лишь попадает в другую загробную жизнь, и все, что он имеет в этой жизни ценного, ему обязательно понадобится и в следующей".

В долине реки Ак-Алаха на плато Укок ученые вскрыли каменную насыпь и обнаружили погребение мужчины – так называемое "впускное" захоронение, сделанное специально, чтобы отвлечь внимание грабителей от основного, расположенного ниже. Именно в нем, в могильной яме глубиной 3 метра и диаметром 18 метров, в ледяной линзе обнаружили "принцессу Укока".

На дне ямы стояла пятивенцовая погребальная камера из лиственницы. У южной стенки – саркофаг колоды, заколоченный двумя бронзовыми гвоздями. Мумия женщины в саркофаге лежала на правом боку в позе спящей, на войлочной подстилке с войлочной подушкой. Вместе с ней были захоронены предметы утвари, в том числе посуда с остатками кисломолочной и мясной продукции. В кургане нашли и костяки шести лошадей в полной конской упряжи.

"Такое количество лошадей говорило о том, что эта женщина не простая, а весьма высокого социального статуса. Принцессой она не была. Принцессой ее прозвали журналисты. Компания BBC сняла фильм под названием Ice Princess, отсюда пошло название в народ", – уточняет представитель музея.

На самом деле, считают ученые, женщина была представительницей средней знати, но никак не высшей. Такой вывод они делают потому, что на Алтае встречались и более богатые курганы. Например, в Катандинском обнаружили 24 лошади и более богатый инвентарь.

Наталья Полосьмак в своей книге отмечает, что погребения представителей социальной верхушки пазырыкского общества расположены в более подходящих для проживания, хотя тоже достаточно суровых долинах Улаганского нагорья (1,8 тыс. метров над уровнем моря) и Центрального Алтая. На Укоке же постоянно проживающего населения не было, и здесь, отмечает археолог, похоронены только те, кто не пережил зиму.

Национальный музей им. А.В. Анохина / Фото: правительство Республики Алтай

Шаманка?

Важное отличие "принцессы" – ее татуировки, наколотые от плеча до кистей рук с обеих сторон. Это мифическое парнокопытное с клювом грифона, стилизованными рогами козерога и оленя, украшенное головками грифонов. Такие же татуировки были найдены у старого вождя из второго пазырыкского кургана, и у молодого воина из кургана Верх-Кальджин.

"Специалисты полагают, что все эти татуировки могли наноситься одной и той же рукой, потому что стилистически детали очень сильно совпадают. Они могли жить в одно и то же время. У татуировок очень много значений, их нельзя определять однозначно. Может быть, это сакральная информация, может быть, защитный оберег, а может быть, просто принадлежность к какому-то определенному социальному слою", – рассказывает экскурсовод в музее.

Ряд ученых делают вывод, что женщина была шаманкой. На это указывают три основные причины: "Во-первых, это сложная прическа. Во-вторых, ее одиночный курган. Во все времена шаманов хоронили отдельно от других сородичей. И в-третьих, женщину с такими почестями очень редко хоронили".

"Женщина, удостоившаяся почести быть захороненной в отдельном кургане, с шестью богато украшенными конями, была, безусловно, незаурядной. Ведь женщины из больших Пазырыкских курганов лишь сопровождали умерших вождей племен, тогда как погребенная на Укоке сама удостоилась сопровождения и была похоронена с почестями, предназначенными исключительно ей одной", – уверены исследователи.

В пользу версии о шаманке, служительнице культа говорят и многочисленные заболевания, перенесенные женщиной при жизни.

"Из многочисленных этнографических источников известно, что "рождению" шамана должна предше­ствовать долгая болезнь человека. Еще в конце XIX века некоторые ученые утверждали, что у истоков индоевропейского шаманизма лежала настоящая болезнь, и только позже шаманы стали вызывать у себя подлинный транс. Можно предположить, что именно развивающаяся болезнь лежала у истоков призвания "женщины с Укока", – пишет автор статьи "Другая археология" в журнале "Наука из первых рук".

В 2010 году мумию исследовали на магнитно-резонансном томографе. Выяснилось, что в детстве или юношестве она переболела остеомиелитом. Когда ей было немного за 20, ее настиг рак груди. На последнюю зимовку на Укоке женщина прибыла тяжелобольной – рак вошел в последнюю стадию.

Во время перекочевки на зимнее пастбище она упала с лошади и получила тяжелые травмы, которые также показало исследование: пострадали правый висок, правое плечо и правый тазобедренный сустав.

Вероятное использование обезболивающих средств – пазырыкцам, отмечают ученые, была известна и сама конопля, и ее свойства – также могло сыграть свою роль.

"Вероятно, для больной женщины постоянное вдыхание паров конопли стало и вынужденной необходимостью, и она часто находилась в состоянии измененного сознания. Можно предположить, что ее соплеменники думали, что в такие моменты ее устами могли говорить души умерших предков, духи, боги", – предполагают исследователи.

Подобные умения высоко ценились пазырыкцами. Они могли считать девушку (на момент смерти ей было 28-30 лет) избранной, необходимой для блага и процветания племени, избранницей духов. Потому и отношение к ней было особое, и берегли ее, как могли и умели.

В то же время тяжелые болезни, вызванные суровыми условиями жизни и сложным климатом, были характерны для большинства пазырыкцев. Каждая жизнь была ценна и из-за крайне низкой рождаемости, на которую указывают исследователи, в том числе Наталья Полосьмак, – в курганах той эпохи практически не находили останков детей.

Экспозиция "Комплекс плато Укок" / Фото: amic.ru

Женщина-богатырь?

Культура народов Алтая богата на легенды, мифы, предания и сказания. После обнаружения мумии часть населения стала отождествлять женщину с богатыркой Очы-Бала – персонажем одноименного алтайского героического эпоса. На стенде в музее, где хранится экспонат, говорится, что исполнитель эпоса, один из известнейших сказителей Алтая Алексей Калкин, считал женщину прообразом девушки-богатырки, защищавшей родную землю от нашествия врагов. Калкин очень любил это сказание, которое когда-то услышал от отца.

По сюжету, главная героиня эпоса Очы-Бала – женщина-богатырь. Узнав о нападении на Алтай войска Кан-Таадьи-Бия во главе с его сыном Ак-Дьалой, она вступает в бой с неприятелем и убивает Ак-Дьалу, но отец оживляет сына, и схватка продолжается. Богатырша отправляется в логово к Кан-Таадьи-Бию, чтобы раскрыть секрет его могущества, по пути встречая различных мифических существ, противостоящих ей. В итоге она раскрывает секрет могущества противника и побеждает врага, спасает свою землю и народ. После этого она превращается в месяц, а ее верный конь – в полярную звезду.

Литературовед Степан Каташев в статье "Алтайский героический эпос" рассказывает, что своим отцом героиня эпоса называет покрытую хвойным лесом гору, матерью – отвесный яр. "Богата ее земля – белый скот ее не сосчитать, правит она светлоликим народом с глазами, как звезды. Их родина – "пуповинный Алтай", сокровенная земля".

"Очы-Бала – лучший и самый масштабный женский образ в алтайском эпосе… Обладая богатырской силой и неукротимым характером, Очы-Бала тем не менее не допускает мысли о том, чтобы обидеть кого-то, а тем более напасть на беззащитные племена, ограбить и разорить их. Но беспощадно истребляет тумены войск, пришедших опустошить ее землю", – пишет автор.

В алтайском народном эпосе этому образу принадлежит особое место. Возможно, из-за его монументальности и значимости, из-за попыток отождествления с женщиной, жившей 2,5 тыс. лет назад, ее стали называть "прародительницей алтайского народа". А археологов, обнаруживших курган и мумию, поспешили обвинить в катаклизмах, якобы обрушившихся после этого на Алтай.

Прародительница?

Находка такого масштаба взбудоражила не только научный, но и весь прочий мир. Почти сразу начали множиться слухи о грозных предзнаменованиях, якобы имевших место быть во время раскопок, о постигших группу археологов несчастьях. Придумывали даже, что вертолет, на котором мумию везли в Новосибирск, потерпел крушение…

Чуйское землетрясение 2003 года, произошедшее спустя десятилетие после раскопок, назвали местью потревоженной прародительницы – якобы та "требовала" вернуть ее останки на родину. В 2012 году это было сделано после реконструкции местного музея и создания для хранения мумии соответствующих условий.

Однако масштабное наводнение и последовавший за ним сильнейшей град летом 2014 года часть общественности вновь объяснила неутихающим "гневом принцессы". Возвращения на родину оказалось недостаточно, теперь экспонат потребовали захоронить. Образовалась малочисленная инициативная группа во главе с называющим себя шаманом Акаем Кине. Они призывали предать находку земле. Суд, впрочем, им отказал. Тем не менее тема периодически всплывает снова.

Первый канал в начале 2006 года выпустил фильм "Месть алтайской принцессы", в котором говорили и о землетрясениях, и о страшных пророчествах, о грозящих всему сущему бедах. Гневом мумии, кстати, в фильме объяснили и расстрел Белого дома в Москве в 1993 году, и боевые действия в Чечне.

Очевидец событий, участник раскопок журналист Антон Лучанский назвал фильм мракобесием, указав на откровенное вранье и инсценировки, допущенные авторами ради дешевой сенсации, привлечение в качестве эксперта названного выше Кине и других псевдоученых, подставных участников раскопок.

Приверженцам версии прародительницы следует вспомнить, что скифы, обитавшие на этой территории в описываемое время, не принадлежали к одной этнической или языковой группе, но их объединяла культура – так называемая скифская триада. Это конское снаряжение, предметы вооружения и скифо-звериный стиль в искусстве.

Кроме того, в 2021 году сканирование черепа на специальном оборудовании позволило восстановить прижизненный облик женщины. По заключению антрополога Татьяны Чикишевой, она была "представительницей древнейшего палеосибирского антропологического типа, происхождение которого, как и его историческая судьба, остается открытым". Другими словами, предком живущих здесь ныне тюркских народов она быть не могла.

Археология и политика

За прошедшие годы "принцесса", которую иногда также называют Ак-Кадын, "стала чем-то вроде знамени национального движения, которое используют все желающие", отмечал Лучанский. И действительно, кандидаты в губернаторы Алтая в 2014 году вовсю спекулировали на тему захоронения "принцессы". Идею тогда даже поддержал победивший впоследствии Александр Бердников, но дальше разговоров дело не сдвинулось.

Наставник и супруг Натальи Полосьмак, академик Вячеслав Молодин также отмечал излишнюю политизированность темы и призывал не называть женщину "принцессой":

"Никакая это не принцесса, это представитель среднего слоя пазырыкского общества. Шумиха вокруг нашей находки возникает тогда, когда на Алтае происходят какие-то события: или выборы, или землетрясения, или дефицит местного бюджета. Тут же эту самую "даму" поднимают на щит".

Он напоминал, что эта мумия – далеко не первая, которую обнаружили в курганах Алтая и вывезли. Так, в 1930-1950 годы в пазырыкских курганах обнаружили мумии, которые сейчас хранятся в Эрмитаже. Это, подчеркивал Молодин, были захоронения самого высокого слоя пазырыкского общества, но их захоронить никто не требовал.

Кстати, во время предвыборной кампании этого года к теме "принцессы" вернулся и нынешний руководитель региона Андрей Турчак. Правда, выступал не за захоронение останков женщины, а за возвращение в регион предметов из кургана, которые до сих пор хранятся в Институте археологии и этнографии в Новосибирске. Это саркофаг, в котором лежала мумия, ее одежда, украшения.

В начале сентября этого года было объявлено, что предметы, обнаруженные во время раскопок захоронения "принцессы Укока" в 1993 году, вернулись на Алтай. В музей привезли чаши, деревянные блюда, детали и украшения узды. Для остальных находок из захоронения, по словам специалистов, необходимо создать особые условия, чтобы обеспечить их полную сохранность.

Экспозиция "Комплекс плато Укок" / Фото: amic.ru

В чем смысл?

"Если бы Она не захотела, ты бы никогда ее не нашла", – говорила Наталье Полосьмак ее подруга-этнограф с Алтая. Ученая соглашалась, но не переставала задаваться вопросом.

"Но если Она захотела, то для чего? Все эти годы я думаю об этом и уверена, что не для того, чтобы вокруг ее появления набирала силу истеричная кампания, которую мы наблюдаем на Алтае… Нет, это было бы слишком ничтожно. Она появилась, чтобы рассказать что-то важное для нас, и надо только понять, как можно услышать этот рассказ о ней самой, о ее культуре и времени", – писала археолог.

Рассказ женщины, жившей на Алтае 2,5 тысячи лет назад, весь мир слушает уже более трех десятилетий. Она стала бесспорным источником вдохновения для художников, писателей и поэтов, модельеров, дизайнеров.