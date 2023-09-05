В Центральном районе Барнаула отремонтировали сельские дороги

Общая площадь отремонтированных участков составила 6 тысяч "квадратов"

05 сентября 2023, 21:20, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Центральном районе Барнаула завершили ремонт пяти участков сельских дорог и дорог частного сектора, сообщили в мэрии.

"Обновленные участки дорог появились по улицам Придорожной, Полевой, Промышленной в селе Лебяжье, Краевой в микрорайоне Кирова и Приречной к новому скверу", – перечислили в администрации.

Общая площадь отремонтированных дорог составила 6 тысяч "квадратов". Уточняется, что работы велись в рамках муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы".