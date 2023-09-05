В Центральном районе Барнаула отремонтировали сельские дороги
Общая площадь отремонтированных участков составила 6 тысяч "квадратов"
05 сентября 2023, 21:20, ИА Амител
Фото: barnaul.org
В Центральном районе Барнаула завершили ремонт пяти участков сельских дорог и дорог частного сектора, сообщили в мэрии.
"Обновленные участки дорог появились по улицам Придорожной, Полевой, Промышленной в селе Лебяжье, Краевой в микрорайоне Кирова и Приречной к новому скверу", – перечислили в администрации.
Общая площадь отремонтированных дорог составила 6 тысяч "квадратов". Уточняется, что работы велись в рамках муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы".
09:24:01 06-09-2023
В Центральном районе ГОРОДА Барнаула завершили ремонт пяти участков СЕЛЬСКИХ дорог... Это финиш. В городе не должно быть села. Все сельские дома с их сельскими дорогами и сельскими же жителями - за черту города.
17:00:26 06-09-2023
Гость (09:24:01 06-09-2023) В Центральном районе ГОРОДА Барнаула завершили ремонт пяти у... Правда? Хотя бы почитали, что такое «город Барнаул». Это муниципальное образование, в состав которого входят в том числе посёлки сельского типа. Например, Научный городок.
11:04:16 06-09-2023
ясно. барнаул - село