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В Центральном районе Барнаула отремонтировали сельские дороги

Общая площадь отремонтированных участков составила 6 тысяч "квадратов"

05 сентября 2023, 21:20, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

В Центральном районе Барнаула завершили ремонт пяти участков сельских дорог и дорог частного сектора, сообщили в мэрии.

"Обновленные участки дорог появились по улицам Придорожной, Полевой, Промышленной в селе Лебяжье, Краевой в микрорайоне Кирова и Приречной к новому скверу", – перечислили в администрации.

Общая площадь отремонтированных дорог составила 6 тысяч "квадратов". Уточняется, что работы велись в рамках муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы".

Дороги Хорошие новости Дорожный ремонт

Комментарии 3

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Гость

09:24:01 06-09-2023

В Центральном районе ГОРОДА Барнаула завершили ремонт пяти участков СЕЛЬСКИХ дорог... Это финиш. В городе не должно быть села. Все сельские дома с их сельскими дорогами и сельскими же жителями - за черту города.

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ворчун

17:00:26 06-09-2023

Гость (09:24:01 06-09-2023) В Центральном районе ГОРОДА Барнаула завершили ремонт пяти у... Правда? Хотя бы почитали, что такое «город Барнаул». Это муниципальное образование, в состав которого входят в том числе посёлки сельского типа. Например, Научный городок.

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гость

11:04:16 06-09-2023

ясно. барнаул - село

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