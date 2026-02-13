Барнаул "встал в пробку" из-за одного ДТП на проспекте Строителей возле Павловского тракта

Люди не могут выехать из центра города

13 февраля 2026, 16:55, ИА Амител

В Барнауле в конце рабочего дня в пятницу, 13 февраля, образовались пробки почти на всех главных улицах в центре города. По данным сервиса "Яндекс Пробки", дорожная обстановка оценивается в 9 баллов.

Причина таких гигантских заторов, в которых автомобили вынуждены просто буквально стоять на месте, — ДТП на проспекте Строителей возле Павловского тракта.

«В среднем и правом ряду», — пишут водители, стоящие в пробке.

В итоге проспект Строителей стоит полностью, начиная от проспекта Ленина. Такая же ситуация на улице Челюскинцев, в переулке Ядринцева и на проспекте Красноармейском.

Как отмечают читатели amic.ru, из-за пробок остановилось даже движение трамваев. Судя по всему, им просто мешают автомобили на перекрестках.