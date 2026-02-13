Барнаул "встал в пробку" из-за одного ДТП на проспекте Строителей возле Павловского тракта
Люди не могут выехать из центра города
13 февраля 2026, 16:55, ИА Амител
В Барнауле в конце рабочего дня в пятницу, 13 февраля, образовались пробки почти на всех главных улицах в центре города. По данным сервиса "Яндекс Пробки", дорожная обстановка оценивается в 9 баллов.
Причина таких гигантских заторов, в которых автомобили вынуждены просто буквально стоять на месте, — ДТП на проспекте Строителей возле Павловского тракта.
«В среднем и правом ряду», — пишут водители, стоящие в пробке.
В итоге проспект Строителей стоит полностью, начиная от проспекта Ленина. Такая же ситуация на улице Челюскинцев, в переулке Ядринцева и на проспекте Красноармейском.
Как отмечают читатели amic.ru, из-за пробок остановилось даже движение трамваев. Судя по всему, им просто мешают автомобили на перекрестках.
17:09:53 13-02-2026
А угол этого перекрестка продали какой-то бабе с формулировкой: "Расширение дороги в этом месте в данный момент нецелесообразно".
17:43:17 13-02-2026
аналогичная, но уже реальная ситуация была в Сочи, в период строительства олимпиады.
На перекрестке Курортного проспекта в сторону Бытхи есть (и сейчас) хинкальная-чебуречная, там планировали сделать приличную развязку. Но владелец чебуречной заломил конский ценник, на что "сказали", мол, нуегонафик.
С тех пор там постоянно, как и раньше, пробки и чебуреки. Владелец пирожковой по странному стечению обстоятельств тех лет был в гор сборании (кто бы мог подумать)
13:20:15 14-02-2026
Гость (17:09:53 13-02-2026) А угол этого перекрестка продали какой-то бабе с формулировк... Ну да, продали за 5 млн, а она уже продает за 50 млн. И все так по рыночному, не то что при Советах, когда за коррупцию растрел
17:34:03 13-02-2026
Тут многие предупреждали о пробках когда Галактику строили. Надо было дорогу расширить вместо Галактики.
17:42:06 13-02-2026
Гость (17:34:03 13-02-2026) Тут многие предупреждали о пробках когда Галактику строили.... Вы в голову только кушаете? По прямому назначению, думать, ее не используете? Строителей вместо Галактики можно было до 6 или даже до 8 полос расширить. Но под мостом к С.Армии и Павлику там всего лишь 3 остаются... Пробки были и до строительства Галактики. Но вы наверное очень молоды.
22:47:37 13-02-2026
Гость (17:42:06 13-02-2026) Вы в голову только кушаете? По прямому назначению, думать, е... А вы ей еще и кирпичи ломаете? До галактики там БАМЗ был то же место было занято. При желании найти выход можно, например разворот убрать и т.д.
15:36:33 14-02-2026
гость (22:47:37 13-02-2026) А вы ей еще и кирпичи ломаете? До галактики там БАМЗ был то... Ну о чем с тобою говорить?
Все равно ты порешь ахинею... (с)
Пробка собирается под ЖД мостом. А там всего лишь 3 полосы на выезд из центра. Можешь даже Галактику снести и расширить Строителей на выезд до 10 полос. Они все равно в 3 упрутся и пробка будет еще больше... Где вас таких "градостроителей" обучают?...
17:48:39 13-02-2026
Вы забыли? Великий манагер Женя Р сказал, что Галактика наоборот уменьшит пробки. Все бедолага думает как бы бабла заработать побольше. Погодите, застроит Сахарова и там все встанет
18:12:46 13-02-2026
Это единственное место в центре осталось, где пробка даже ночью, у галактики. Развязки и эстакады не слышали про такое?
18:23:25 13-02-2026
Гость (18:12:46 13-02-2026) Это единственное место в центре осталось, где пробка даже но... Ночью пробок нет, проверено.
Обычно после 21 ч свободно.
Но разок в 22+ ч однажды полз еле-еле, было дело.
20:41:31 14-02-2026
Из города по Кутузова уже почти на выезде вечно течёт вода образовалась такая глубина, без аварии пробка до центра города.
23:13:45 14-02-2026
Первое - убрать 4-ю полосу от Челюскинцев до моста, которая якобы для разворота в центр, а на самом деле для воров, которые лезут по ней под мост без очереди. Их реально внаглую влезает раз в 8 больше, чем тех, кто едет законно, да к тому же своим влезанием они тормозят движение.
Второе - на стыке Павловский-Строителей-СовАрмии еще с 90-х просилась развязка. Но сначала место отдали гостинице и ресторану, а потом и автосалону. Развязки строить теперь негде. А еси бы она была, то под мостом не нужно было бы стоять на светофоре, сразу бы выезжали на павловский и СовАрмии.