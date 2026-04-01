Скорую гибель Земли предсказали ученые и объяснили почему
Чтобы избежать катастрофы, человечеству необходимо кардинально пересмотреть модели потребления и управления ресурсами
01 апреля 2026, 17:15, ИА Амител
Ученые из университета Флиндерса в Австралии считают, что Земля может не выдержать увеличения численности населения. Их выводы были опубликованы в статье на IOP Science, пишет РИА Новости.
По прогнозам, к концу 2070-х годов население планеты достигнет 12,4 млрд человек, что, как опасаются специалисты, приведет к серьезным экологическим проблемам.
«Для поддержания текущего уровня населения или даже его сокращения потребуется радикальная перестройка социокультурных подходов к использованию земли, воды, энергии и других ресурсов», — говорится в исследовании.
Ученые также утверждают, что оптимальная численность населения Земли составляет около 2,5 млрд человек, что было характерно для планеты в середине XX века.
17:28:26 01-04-2026
Короче предётся ещё долго всё это терпеть, не радуйтесь
17:33:54 01-04-2026
население уже стало сокращаться, это видно по статистике, и дальше количество людей будет уменьшаться, так что прогноз неправильный
18:23:53 01-04-2026
гость (17:33:54 01-04-2026) население уже стало сокращаться, это видно по статистике, и ... Население Африки пока еще быстро увеличивается. Но и там темпы снижаются.
А белая Европа и Америка, да, стремительно вырождаются.
Уже и Китай на 1,5 млн в год сокращается.
17:40:09 01-04-2026
когда тени улетели за "предел", у дракхов остался один уничтожитель планет.
шеридан не успел его сбить, и через 5 лет вирус адаптируется к Земле и все - карачун.
18:32:49 01-04-2026
да капец! уже 6 концов света обещали!! когда? кого подтянуть за обещания?
18:52:04 01-04-2026
Там Томаса Мальтуса перечитались?
18:56:21 01-04-2026
Тут в Индии, размером меньше России раза в 4-5 по территории, живет в 10 раз больше. И живут.
19:25:38 01-04-2026
2 Пузырек
это старая байка из десятых.
но в каждой доле есть шутка.
есть такая теория, что солнце светить будет еще долго и на наш век хватит.
но для этого нужно подкрутить ярдов на 5,5
19:51:28 01-04-2026
Напрашивается вывод: ядерный Армагеддон - вовсе не зло, а "благо", махом решающее проблему критического избытка "биомассы", которой необходимо пожертвовать ради процветания "золотого миллиарда" - уцелевшей в подземных бункерах "элиты"...
11:38:25 04-04-2026
Может, надо этот золотой миллиард, попахивающий дерьмом, того... пораньше?
12:06:00 04-04-2026
"Ученые также утверждают, что оптимальная численность населения Земли составляет около 2,5 млрд человек, что было характерно для планеты в середине XX века."----------- Такое поголовье у Китая и Индии и они своих людей под нож не бросают.