Чтобы избежать катастрофы, человечеству необходимо кардинально пересмотреть модели потребления и управления ресурсами

01 апреля 2026, 17:15, ИА Амител

Планета Земля / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Ученые из университета Флиндерса в Австралии считают, что Земля может не выдержать увеличения численности населения. Их выводы были опубликованы в статье на IOP Science, пишет РИА Новости.

По прогнозам, к концу 2070-х годов население планеты достигнет 12,4 млрд человек, что, как опасаются специалисты, приведет к серьезным экологическим проблемам.

«Для поддержания текущего уровня населения или даже его сокращения потребуется радикальная перестройка социокультурных подходов к использованию земли, воды, энергии и других ресурсов», — говорится в исследовании.

Ученые также утверждают, что оптимальная численность населения Земли составляет около 2,5 млрд человек, что было характерно для планеты в середине XX века.

