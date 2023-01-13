Пробки в 10 баллов сковали Барнаул в метель

Пока проезд затруднён преимущественно в центре

13 января 2023, 17:26, ИА Амител

10-балльные пробки сковали Барнаул вечером 13 января. Конец первой рабочей недели года "скрасила" сильная метель, которая затрудняет движение в городе.

Сейчас проезд затруднён преимущественно по центру города: по проспектам Строителей, Красноармейскому, Ленина и Комсомольскому, улице Молодёжной, Челюскинцев, Цеховой, переулку Ядринцева. Объехать пробки через Ленточный бор пока ещё можно — Кутузова свободна, однако на улице Загородной придётся постоять.

В спальной части города заторы отмечаются на Малахова, Попова, Павловском тракте, Власихинской. Небольшие пробки есть на Георгиева и Балтийской, а также на Солнечной Поляне.

Согласно оценке сервиса "Яндекс.Пробки", к 18:00 интенсивность заторов спадёт до 9 баллов, а к 19:00 — до 7 баллов.