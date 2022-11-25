В Барнауле экстренно эвакуируют жильцов «треснувшего пополам» дома

Власти Барнаула приняли решение сегодня, 25 ноября, расселить аварийный жилой дом, который трещина «разделила» пополам, сообщает мэрия.

Ранее amic.ru рассказал, как люди живут в доме № 77д по улице Смирнова: здание заваливается и может рухнуть в ближайшее время, при этом не было сроков расселения. После публикации алтайский СК начал проверку дома, где из-за трещины жильцы подпирают потолок балками. Кстати, дом признали аварийным и подлежащим сносу в 2018 году.

Вечером 24 ноября в администрацию Октябрьского района поступила информация от подрядной организации о предварительных результатах обследования дома — обнаружено значительное ухудшение технического состояния конструкций, стен и перекрытий.

25 ноября прошло внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«Было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации в границах территории дома и развёртывании пункта временного размещения в Центре развития творчества и спорта по адресу ул. Тимуровская, 23. В настоящее время сотрудниками районной администрации идёт оповещение жителей о принятом решении. Сегодня будут проведены работы по эвакуации населения», — рассказали в мэрии.

Накануне после публикации amic.ru прокуратура начала проверку «треснувшего» с четырёх сторон неаварийного жилого дома № 19а по улице Папанинцев в Барнауле.