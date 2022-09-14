В Барнауле кондуктор и водитель автобуса помогли 12-летнему мальчику, которому стало плохо

В Барнауле кондуктор и водитель автобуса № 35 помогли 12-летнему мальчику, которому стало плохо во время поездки. Об этом в паблике «Инцидент Барнаул» сообщила тётя несовершеннолетнего.

Женщина отметила, всё случилось 13 сентября в районе ЦУМа.

«Моему 12-летнему племяннику стало плохо. Кондуктор заметил это и сообщил водителю. В итоге автобус остановили, пересадили пассажиров, вызвали скорую помощь и дождались, пока родители ехали», — написала горожанка.

Женщина отметила, что, со слов ребёнка, автобус — Mercedes с номером 303.

Напоследок она поблагодарила работников транспорта за помощь и неравнодушие, отметив, что сейчас такое «встречается очень редко».