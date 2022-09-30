В Барнауле откроют новый дилерский центр LADA
Новый центр заменит существующий автосалон дилера в городе
30 сентября 2022, 15:31
В Барнауле 13 октября откроется новый дилерский центр LADA по адресу Павловский тракт, 198.
«Состоится торжественное открытие нового современного дилерского центра, который заменит существующий автосалон дилера в городе», — сообщили в компании «Р-Моторс ЛАДА».
В ходе мероприятия пройдёт пресс-конференция с участием вице-президента АО «АвтоВАЗ» Дмитрия Костромина. Также на вопросы гостей ответят директор по продажам «Лада-Центр» и директор дилерского центра.
«Р-Моторс ЛАДА» — крупнейший официальный дилер АО «АвтоВАЗ» в России. Компании принадлежит 12 дилерских центров в Санкт-Петербурге, на Урале и в Сибири.
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