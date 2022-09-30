В Барнауле откроют новый дилерский центр LADA

В Барнауле 13 октября откроется новый дилерский центр LADA по адресу Павловский тракт, 198.

«Состоится торжественное открытие нового современного дилерского центра, который заменит существующий автосалон дилера в городе», — сообщили в компании «Р-Моторс ЛАДА».

В ходе мероприятия пройдёт пресс-конференция с участием вице-президента АО «АвтоВАЗ» Дмитрия Костромина. Также на вопросы гостей ответят директор по продажам «Лада-Центр» и директор дилерского центра.

«Р-Моторс ЛАДА» — крупнейший официальный дилер АО «АвтоВАЗ» в России. Компании принадлежит 12 дилерских центров в Санкт-Петербурге, на Урале и в Сибири.