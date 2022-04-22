В Барнауле стартовал Первомайский автопробег

22 апреля на площади Победы в Барнауле состоялся митинг с участием профсоюзных объединений и трудовых коллективов, сообщает пресс-служба Алтайского крайсовпрофа. Мероприятие посетили порядка 150 человек.

«Профсоюзы призвали его участников к необходимости сплочения общества, активной работе по укреплению экономических и социальных позиций России, поддержке занятости и обеспечению доходов людей», — говорится в сообщении.

В ходе митинга его участники проводили колонну из 15 алтайских автомобилей, которая отправилась в Новосибирск. Там она присоединится к остальным участникам Всероссийского первомайского автопробега.

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Автопробег Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) в рамках первомайских мероприятий стартовал 12 апреля из Владивостока. Его цель — поддержка человека труда, армии РФ и действий Владимира Путина. Участниками автопробега и сопутствующих митингов станут тысячи профсоюзных лидеров и активистов из всех регионов России. Из Алтайского края участниками пробега стали лидеры и профактивисты Алтайского краевого союза организаций профсоюзов.

Первого мая участники автопробега встретятся на Красной площади в Москве, присоединившись к профсоюзному шествию. А 9 мая объединённая профсоюзная автоколонна прибудет в Волгоград, где на Мамаевом Кургане состоятся масштабные мероприятия, посвящённые Дню Победы. Автомобили Алтайского крайсовпрофа станут частью колонны во имя общей цели.