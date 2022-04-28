В Барнауле выделили больше денег на реализацию проектов горожан

В Барнауле на 18,6 млн рублей увеличили бюджетное финансирование реализации инициативных проектов горожан. Об этом сообщил депутат БГД Иван Огнев во время заседания Координационного совета по территориальному общественному самоуправлению в городе.

Он отметил, что изначально депутаты БГД выделено 20 млн рублей на реализацию в 2022 году инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор. Однако ситуация изменилась и пришлось сумму пересмотреть.

«Из-за возросшей стоимости проектов бюджетное финансирование увеличено до 38,6 млн рублей. Инициаторами проектов от населения и спонсоров в бюджет города на реализацию инициативных проектов внесено 2,3 млн рублей», — цитирует сайт администрации города слова Огнева.

Фото: Андрей Чурилов/barnaul.org

Иван Огнев напомнил, что в 2021 году в России ввели новую форму участия жителей в местном самоуправлении — инициативные проекты жителей.

То есть населению предоставляют прямой доступ к решению приоритетных вопросов местного значения по улучшению качества жизни и дополнительные возможности для формирования комфортных условий городской среды.

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Проект инициативного бюджетирования финансируется за счёт средств из бюджета города, а также добровольных платежей и имущественных взносов граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций. Соотношение взносов: 95% к 5% соответственно.



По словам Ивана Огнева, с сентября 2021 года по март 2022 года в администрацию Барнаула поступило 26 заявлений на определение территорий, нуждающихся в благоустройство. При этом 17 заявлений — от органов ТОС, 9 — от инициативных групп граждан.

Согласование прошли 23 территории. На следующем этапе были представлены 22 инициативных проекта. Все они прошли процедуру общественного обсуждения.

Фото: Андрей Чурилов/barnaul.org

Среди этих проектов — ремонт дорог и тротуаров, обустройство зон отдыха в разных уголках города, строительство детских и спортивных площадок и новые линии освещения.

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Работы по проектам уже идут. Так, в посёлке Центральном начались работы по благоустройству улицы Вологодской.

В Железнодорожном районе Барнаула по предложению жителей проводят комплексное благоустройство территории в районе поликлиники № 10. Планируется выложить тротуарной плиткой пешеходные дорожки, установить ограждение. Будут благоустроены зоны отдыха, спортивные и детские площадки. Еще один проект касается приведения в порядок аллеи по улице Георгия Исакова на пересечении с улицей Малахова.

Во время совещания Иван Огнев также напомнил, что запуск инициативного бюджетирования на 2022/2023 год ожидается в сентябре 2022 года. Так что уже сейчас можно прорабатывать с населением идеи проектов, проводить общественное обсуждение и к сентябрю быть готовыми к внесению в администрацию города.