В мэрии Барнаула обсудили меры по поддержке пассажироперевозчиков и объяснили, сколько бы стоил проезд в случае покупки нового транспорта

Фото: barnaul. press

Мэр Барнаула Вячеслав Франк провёл совещание, на котором обсудили меры по поддержке пассажироперевозчиков. По словам градоначальника, этот вопрос остаётся на особом контроле. Ряд первоочередных мероприятий уже сформирован и в ближайшее время его представят перевозчикам для изучения, сообщается на сайте горадминистрации.

Там напомнили, что по итогам ранее прошедшей встречи мэра с перевозчиками, профильным ведомствам поручили проработать соответствующие предложения. В частности, тогда речь шла и о повышении тарифов на проезд уже с 1 января. Координационный совет по ценообразованию города это предложение тогда поддержал.

«В случае принятия такого решения с 1 января 2023 года для школьников, студентов и пенсионеров по возрасту стоимость проезда увеличится всего на 1 рубль и составит от 9 до 16 рублей. Пассажироперевозчикам предоставляется субсидирование за перевозку данной категории пассажиров. Также на 1 рубль повысится проезд по „Единому проездному“ и проездному на электротранспорт с 23 до 24 рублей. Увеличение стоимости проезда на 2 рубля коснётся только „Электронного кошелька“ — до 26 рублей, а также стоимости проезда за наличный расчёт и банковским картам — до 30 рублей», — пояснили в мэрии.

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При этом, как отметил в ходе совещания председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Павел Есипенко, тарифное регулирование направлено на обеспечение баланса интересов и перевозчиков, и пассажиров. Он также добавил, что при расчёте нового тарифа на проезд не закладывалось обновление подвижного состава из-за его дороговизны. В противном случае плата за проезд на электротранспорте оценочно может вырасти до 60 рублей за поездку за наличный расчёт и до 50 рублей — на автотранспорте.

Фото: barnaul. press

Также чиновник разъяснил, что предусматривает долгосрочное тарифное регулирование в общественном транспорте, которое накануне поддержало большинство депутатов гордумы.

По его словам, в перспективе это поможет перевозчикам лучше выстраивать финансовую модель ведения бизнеса и оценивать свою платёжеспособность, а также привлекать кредитные средства на закупку транспорта. Однако применить эти тарифы удастся только после завершения ремонта моста на Новом рынке и оптимизации маршрутной сети, подчеркнул Есипенко.

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Также на совещании затронули вопрос и поддержки пассажиров. В частности, чиновники обсудили введение льготного проездного для школьников и студентов не только в трамваях и троллейбусах, но и на автобусах с регулируемым тарифом, а также принятое градоначальником решение об отмене тарифных участков в пригородных автобусах. Единый проезд здесь начнёт действовать с 1 января 2023 года, пояснили в пресс-службе.

Напоследок Вячеслав Франк отметил, что качество предоставления транспортных услуг населению во многом зависит от стабильности работы пассажироперевозящих предприятий и, безусловно, разрабатываемые меры поддержки как для предприятий, так и пассажиров будут внедряться, заверил барнаульский градоначальник.