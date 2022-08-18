Власти Барнаула рассказали, кто «украл» остановки с урнами на улице Малахова

В администрации Барнаула сообщили amic.ru, куда делись два остановочных павильона на улице Малахова.

Ранее барнаульцы рассказали, что исчезли павильоны вместе с урнами на остановках «Депо №3». В подтверждение сделали несколько фотографий — конструкций нет в обе стороны.

В мэрии пояснили, что павильоны забрал владелец, однако вскоре муниципальные дорожники установят новые.

«Собственником автопавильонов на остановочных пунктах „Депо №3“ по улице Малахова является ООО „ТД АВТООПТ“. Им было принято решение о демонтаже данных остановок. В настоящее время МБУ „Автодорстрой“ дано поручение установить на данных остановках павильоны», — указали власти города.

Кроме того, в 2023 году по улице Малахова в рамках нацпроекта запланирован ремонт дороги и установка новых павильонов, в том числе на вышеуказанных остановках.