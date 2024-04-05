Барнаульцев ожидают две недели почти летней погоды

Температура днем не будет опускаться ниже +12…+15 градусов

05 апреля 2024, 12:20, ИА Амител

В Барнауле очень тепло / Фото: amic.ru

В Барнауле с 4 апреля начался период теплой погоды, который сохранится, как минимум, две недели, сообщает мэрия.

Как отметил замначальника алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер, в ближайшие две недели не ожидается существенных похолоданий и осадков.

"Температура в ночное время составит от 0 до +5 градусов, а днем не будет опускаться ниже +12…+15 градусов", - рассказал Люцигер.

Однако в это период ожидается интенсивное снеготаяние, предупредил эксперт.