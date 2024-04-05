НОВОСТИПогода в Барнауле

Барнаульцев ожидают две недели почти летней погоды

Температура днем не будет опускаться ниже +12…+15 градусов

05 апреля 2024, 12:20, ИА Амител

В Барнауле очень тепло / Фото: amic.ru
В Барнауле очень тепло / Фото: amic.ru

В Барнауле с 4 апреля начался период теплой погоды, который сохранится, как минимум, две недели, сообщает мэрия.

Как отметил замначальника алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер, в ближайшие две недели не ожидается существенных похолоданий и осадков.

"Температура в ночное время составит от 0 до +5 градусов, а днем не будет опускаться ниже +12…+15 градусов", - рассказал Люцигер.

Однако в это период ожидается интенсивное снеготаяние, предупредил эксперт.

Ранняя весна. Фото: unsplash.com / Go to Biegun Wschodni's profile Biegun Wschodni

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Барнаул Погода

Комментарии 6

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снег

13:02:27 05-04-2024

Особенно 11-12 апреля, когда пойдет летний, теплый снег

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гость

13:08:13 05-04-2024

На кофейной гуще гадает?Он гисметео не смотрит? Через неделю минус 3. Гнать пора таких прогнозистов, как когда то Лужков в Москве сделал, всех уволил за то что не предсказали снегопад. Для мэрии будет неожиданность, а город опять в пробках встанет из за того что не готовились снег убирать 13 и 14 го апреля.

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Гость

14:31:51 05-04-2024

На сайте Гидрометцентра в воскресенье уже 10, потом 8-10. В субботу только 16

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Гость

15:01:54 05-04-2024

Из серии: "отгадают - не отгадают!" А точный прогноз на завтра - узнаем послезавтра!

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Гость

15:55:07 05-04-2024

Может пора снизить температуру в батареях отопления?

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Гость

08:30:40 06-04-2024

Синоптики ошибаются один раз! Но, каждый день....

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