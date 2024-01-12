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Барнаульцы могут бесплатно проверить здоровье

Осмотры горожан проведут 13 января в ТРЦ "Арена"

12 января 2024, 10:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле пройдет акция по бесплатной проверке здоровья. Мероприятие, как сообщает мэрия, организовано в рамках Недели продвижения активного образа жизни Краевым центром общественного здоровья и медицинской профилактики.

Акция пройдет 13 января с 11:00 до 16:00 на площадке в ТРЦ "Арена".

Здесь можно проверить давление, уровень глюкозы в крови, сердце, мышечную силу рук, содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе, а также определить рост, вес, индекс массы тела и получить развернутую консультацию врача-терапевта.

Для участия понадобится паспорт, полис и СНИЛС.

Барнаул здравоохранение

Комментарии 2

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Гена

10:32:59 12-01-2024

Еще бы и лечение бесплатное...

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Гость

16:51:10 12-01-2024

Не бесплатно, а из фонда ОМС.Необходимо прекратить медицинские обследования на пеньках, когда неизвестно для кого. Врачей по штату нет, а тут имеем недопустимые потери времени.

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