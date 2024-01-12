Барнаульцы могут бесплатно проверить здоровье
Осмотры горожан проведут 13 января в ТРЦ "Арена"
12 января 2024, 10:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле пройдет акция по бесплатной проверке здоровья. Мероприятие, как сообщает мэрия, организовано в рамках Недели продвижения активного образа жизни Краевым центром общественного здоровья и медицинской профилактики.
Акция пройдет 13 января с 11:00 до 16:00 на площадке в ТРЦ "Арена".
Здесь можно проверить давление, уровень глюкозы в крови, сердце, мышечную силу рук, содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе, а также определить рост, вес, индекс массы тела и получить развернутую консультацию врача-терапевта.
Для участия понадобится паспорт, полис и СНИЛС.
10:32:59 12-01-2024
Еще бы и лечение бесплатное...
16:51:10 12-01-2024
Не бесплатно, а из фонда ОМС.Необходимо прекратить медицинские обследования на пеньках, когда неизвестно для кого. Врачей по штату нет, а тут имеем недопустимые потери времени.