Барнаульцы могут бесплатно проверить здоровье

Осмотры горожан проведут 13 января в ТРЦ "Арена"

12 января 2024, 10:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле пройдет акция по бесплатной проверке здоровья. Мероприятие, как сообщает мэрия, организовано в рамках Недели продвижения активного образа жизни Краевым центром общественного здоровья и медицинской профилактики.

Акция пройдет 13 января с 11:00 до 16:00 на площадке в ТРЦ "Арена".

Здесь можно проверить давление, уровень глюкозы в крови, сердце, мышечную силу рук, содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе, а также определить рост, вес, индекс массы тела и получить развернутую консультацию врача-терапевта.

Для участия понадобится паспорт, полис и СНИЛС.