Барнаульцы потратили 3,4 млн рублей на продовольственной ярмарке

19 октября 2025, 14:30, ИА Амител
18 октября в Барнауле и пригороде состоялись традиционные продовольственные ярмарки, общий товарооборот которых составил 3,4 миллиона рублей. Торговля велась на шести площадках в разных районах города и прилегающих населенных пунктах, сообщает мэрия краевой столицы.
По данным комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула, цены на ярмарках в среднем на 22% ниже, чем в торговых сетях. Такой уровень цен достигается за счет прямого участия фермерских хозяйств, товаропроизводителей и оптовых предприятий.
Наибольшим спросом у покупателей пользовались:
мясо и мясные полуфабрикаты;
рыба мороженая и готовая;
колбасные изделия и мясные копчености;
овощи и фрукты.
Следующая продовольственная ярмарка запланирована на 25 октября 2025 года.
Адреса: пр. Ленина, 71 (площадка у ТЦ "Россия"), ул. Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина), площадь Народная, ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова), пр. Красноармейский, 64 (автопарковка у ТЦ "Майский"), ул. Чайковского, 21а (р. п. Южный, площадь перед ДК "Южный").
11 октября продовольственные ярмарки в Барнауле собрали 11,3 млн рублей. Тогда наибольшим спросом у покупателей пользовались мясо и мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, рыба, овощи и фрукты.
