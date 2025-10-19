Барнаульцы потратили 3,4 млн рублей на продовольственной ярмарке

Цены на ярмарках в среднем на 22% ниже, чем в торговых сетях

19 октября 2025, 14:30, ИА Амител

Продовольственная ярмарка 18 октября / Фото: barnaul.org

18 октября в Барнауле и пригороде состоялись традиционные продовольственные ярмарки, общий товарооборот которых составил 3,4 миллиона рублей. Торговля велась на шести площадках в разных районах города и прилегающих населенных пунктах, сообщает мэрия краевой столицы.

По данным комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула, цены на ярмарках в среднем на 22% ниже, чем в торговых сетях. Такой уровень цен достигается за счет прямого участия фермерских хозяйств, товаропроизводителей и оптовых предприятий.

Наибольшим спросом у покупателей пользовались:

мясо и мясные полуфабрикаты;

рыба мороженая и готовая;

колбасные изделия и мясные копчености;

овощи и фрукты.

Следующая продовольственная ярмарка запланирована на 25 октября 2025 года.

Адреса: пр. Ленина, 71 (площадка у ТЦ "Россия"), ул. Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина), площадь Народная, ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова), пр. Красноармейский, 64 (автопарковка у ТЦ "Майский"), ул. Чайковского, 21а (р. п. Южный, площадь перед ДК "Южный").

11 октября продовольственные ярмарки в Барнауле собрали 11,3 млн рублей. Тогда наибольшим спросом у покупателей пользовались мясо и мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, рыба, овощи и фрукты.