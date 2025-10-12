Продовольственные ярмарки в Барнауле собрали 11,3 млн рублей

Цены на ярмарках в среднем были на 18,7% ниже, чем в сетевых магазинах

12 октября 2025, 11:30, ИА Амител

Ярмарки

11 октября в Барнауле прошли традиционные продовольственные ярмарки, на которых горожане приобрели товары на сумму 11,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В этот день в краевой столице работали шесть ярмарочных площадок в разных районах. Наибольшим спросом у покупателей пользовались мясо и мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, рыба, овощи и фрукты.

По данным комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, цены на ярмарках в среднем на 18,7 % ниже, чем в торговых сетях, и на 23,2 % ниже, чем на постоянных рынках города. Это достигается за счет участия фермерских хозяйств, местных товаропроизводителей и оптовых предприятий.

Следующая ярмарка запланирована на 18 октября. Четыре площадки откроются в пригороде, еще две – в черте Барнаула.