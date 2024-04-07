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Барнаульцы потратили 9,3 млн рублей на субботних ярмарках

Активнее всего люди покупали мясо, рыбу, овощи и фрукты

07 апреля 2024, 07:30, ИА Амител

Ярмарка в Барнауле / Фото: barnaul.org
Ярмарка в Барнауле / Фото: barnaul.org

Жители Барнаула потратили 9,3 млн рублей на продуктовых ярмарках в субботу, 6 апреля, сообщили в мэрии.

Торговые точки работали во всех районах города.

Как подчеркивают в горадминистрации, особым спросом у людей пользовались мясо, колбасы, копчености, рыба, овощи и фрукты.

Следующая ярмарка запланирована на следующую субботу, 13 апреля.

Барнаул Продукты

Комментарии 1

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Гость

22:01:40 07-04-2024

спасибо за ярмарки, любимое правительство!!! благодаря им мы с уверены, что будущее время за ярмарками!!

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