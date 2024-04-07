Барнаульцы потратили 9,3 млн рублей на субботних ярмарках
Активнее всего люди покупали мясо, рыбу, овощи и фрукты
07 апреля 2024, 07:30, ИА Амител
Ярмарка в Барнауле / Фото: barnaul.org
Жители Барнаула потратили 9,3 млн рублей на продуктовых ярмарках в субботу, 6 апреля, сообщили в мэрии.
Торговые точки работали во всех районах города.
Как подчеркивают в горадминистрации, особым спросом у людей пользовались мясо, колбасы, копчености, рыба, овощи и фрукты.
Следующая ярмарка запланирована на следующую субботу, 13 апреля.
22:01:40 07-04-2024
спасибо за ярмарки, любимое правительство!!! благодаря им мы с уверены, что будущее время за ярмарками!!