Барнаульцы потратили 9,3 млн рублей на субботних ярмарках

Активнее всего люди покупали мясо, рыбу, овощи и фрукты

07 апреля 2024, 07:30, ИА Амител

Ярмарка в Барнауле / Фото: barnaul.org

Жители Барнаула потратили 9,3 млн рублей на продуктовых ярмарках в субботу, 6 апреля, сообщили в мэрии.

Торговые точки работали во всех районах города.

Как подчеркивают в горадминистрации, особым спросом у людей пользовались мясо, колбасы, копчености, рыба, овощи и фрукты.

Следующая ярмарка запланирована на следующую субботу, 13 апреля.