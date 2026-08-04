Барнаульцы пожаловались на нашествие крыс во дворе на Взлетной

На территории раскладывали отраву, однако заметного эффекта это не дало

04 августа 2026, 09:53, ИА Амител

Нашествие крыс / Фото: "Инцидент Барнаул"

Жильцы дома № 43 на улице Взлетной в Барнауле сообщили о массовом появлении крыс на придомовой территории. По словам горожан, грызуны регулярно бегают возле подъездов, из-за чего люди опасаются выходить на улицу. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Как утверждают местные жители, причиной появления крыс может быть расположенный неподалеку магазин. По их словам, о проблеме уже сообщили руководству торговой точки. Горожане также отмечают, что на территории раскладывали отраву, однако заметного эффекта это не дало.

«Страшно выходить из подъезда — крысы повсюду. Неужели нужно ждать, пока кого-нибудь укусят, чтобы начали принимать реальные меры?» — задаются вопросом жители дома.

Барнаульцы просят профильные службы провести проверку, установить причину появления грызунов и принять меры по их уничтожению.