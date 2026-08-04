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Барнаульцы пожаловались на нашествие крыс во дворе на Взлетной

На территории раскладывали отраву, однако заметного эффекта это не дало

04 августа 2026, 09:53, ИА Амител

Нашествие крыс / Фото: "Инцидент Барнаул"
Нашествие крыс / Фото: "Инцидент Барнаул"

Жильцы дома № 43 на улице Взлетной в Барнауле сообщили о массовом появлении крыс на придомовой территории. По словам горожан, грызуны регулярно бегают возле подъездов, из-за чего люди опасаются выходить на улицу. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Как утверждают местные жители, причиной появления крыс может быть расположенный неподалеку магазин. По их словам, о проблеме уже сообщили руководству торговой точки. Горожане также отмечают, что на территории раскладывали отраву, однако заметного эффекта это не дало.

«Страшно выходить из подъезда — крысы повсюду. Неужели нужно ждать, пока кого-нибудь укусят, чтобы начали принимать реальные меры?» — задаются вопросом жители дома.

Барнаульцы просят профильные службы провести проверку, установить причину появления грызунов и принять меры по их уничтожению.

Барнаул животные
       

Комментарии 5

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Гость

10:01:02 04-08-2026

Кошаки вам в помощь

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Иван

11:43:30 04-08-2026

Не к добру это. Ох не к добру...

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гость

13:17:51 04-08-2026

в роспотребнадзор обращались, не?

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Гость

13:43:33 04-08-2026

Мусоропроводы заварите и председателя дома поменяйте с ук

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Гость

14:50:26 04-08-2026

Голубей прекратите около домов кормить, чудаки сердобольные. Крыски тоже этот хавчик мечут только в путь!

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