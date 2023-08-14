Барнаульцы пожаловались на очень грязные сиденья в автобусе
По словам горожан, транспорт не ходит вовремя, внутри душно, а теперь еще и грязно
14 августа 2023, 10:16, ИА Амител
Фото: Barnaul22
Жители Барнаула возмущены состоянием автобусов, которые выходят на рейсы. Пост об этом разместили в паблике Barnaul22.
По словам автора сообщения, автобусы 53-го маршрута ждать приходится по полчаса, а состояние приезжающей техники оставляет желать лучшего. Все окна закрыты, внутри душно.
Также горожанка отметила, что сиденья в автобусе находятся в ужасном состоянии. Некоторые из них сломаны, на других ткань покрылась толстым слоем грязи.
10:31:12 14-08-2023
Автобусники ни причём, бизнес и ни чего личного. Разбирайтесь с режимом, который курит с перевозщиками, поднимает цену на проезд и закрывает глаза на этот барак.
10:47:16 14-08-2023
Гость (10:31:12 14-08-2023) Автобусники ни причём, бизнес и ни чего личного. Разбирайте... Про какой режим ты сейчас говоришь? Про местную власть? Так горожане сами эту власть и выбрали.
11:31:04 14-08-2023
Гость (10:47:16 14-08-2023) Про какой режим ты сейчас говоришь? Про местную власть? Так ... Про какое"СамиВибирали" несёшь? Ты ещё про 146% расскажи, клоун-ботовский.
13:17:07 14-08-2023
Гость (11:31:04 14-08-2023) Про какое"СамиВибирали" несёшь? Ты ещё про 146% расскажи, кл... Сколько еще раз ты, навальненок поганый, будешь опечатку в ТВ-программе называть разоблачением кровавого режима?)
10:34:34 14-08-2023
На кого и кому жалуетесь? Водила с кондуктором по ночам что ли их пачкают? Сами хрюшками не будьте, тогда все будет нормально!
10:47:33 14-08-2023
Гость (10:34:34 14-08-2023) На кого и кому жалуетесь? Водила с кондуктором по ночам что ... Сиденья, обтянутые тканью, имеют свойство засаливаться - рано или поздно. И не потому, что все вокруг ходят в грязной одежде. И их надо время от времени перетягивать. Либо, если это чехлы, в чистку отдавать.
12:00:33 14-08-2023
Гость (10:47:33 14-08-2023) Сиденья, обтянутые тканью, имеют свойство засаливаться - ран... Полгорода как чушканы ходят, одежду месяцами не стирают, а на сиденья спирают. Они сами по себе не будут засаливаться.
15:49:53 14-08-2023
Гость (12:00:33 14-08-2023) Полгорода как чушканы ходят, одежду месяцами не стирают, а ... Вместо того, чтобы себя в порядок привести, будут долбить по клавишам, ставя минуса. Это ж проще. Да хоть стотыщ поставьте. Как были жители региона чушканами, так и останетесь.
16:20:01 14-08-2023
Гость (15:49:53 14-08-2023) Гость (12:00:33 14-08-2023) Полгорода как чушканы ход... Откуда такое быдло???
10:49:17 14-08-2023
Гость (10:34:34 14-08-2023) На кого и кому жалуетесь? Водила с кондуктором по ночам что ... Перевозчик ОБЯЗАН ставить на рейс транспорт соответствующий требованиям, в том числе и по чистоте. Зачем в офисах и общественных местах существуют уборщицы? Вот и транспорт должен обслуживаться не только технически, но чиститься/мыться.
12:54:58 14-08-2023
Гость (10:49:17 14-08-2023) Перевозчик ОБЯЗАН ставить на рейс транспорт соответствующий ... Какие-то банальности пишите.
19:10:12 14-08-2023
Гость (10:49:17 14-08-2023) Перевозчик ОБЯЗАН ставить на рейс транспорт соответствующий ... Согласна полностью! Существует клининг. И ещё очень грязно в автобусах 32 маршрута
11:03:13 14-08-2023
Гость (10:34:34 14-08-2023) На кого и кому жалуетесь? Водила с кондуктором по ночам что ... согласен, а еще яжематерям стоит задуматься о том чтобы личинок своих ногами на сидушки не ставить
12:56:51 14-08-2023
секс (11:03:13 14-08-2023) согласен, а еще яжематерям стоит задуматься о том чтобы личи... Такое может написать только личинка.
11:15:26 14-08-2023
секс (11:03:13 14-08-2023) согласен, а еще яжематерям стоит задуматься о том чтобы личи... Да вы не волнуйтесь так, количество "личинок" вокруг вас стремительно уменьшается. Интересно, кому вы будете предъявлять претензии дальше?
11:19:45 14-08-2023
Личинка - это ты, пускай и большая, но мозг так и остался в зачаточном состоянии. А у людей дети, запомни это. Забираться с ногами на сиденье транспорта недопустимо, но огульно обзывать детей - это еще более недопустимо.
13:05:50 14-08-2023
Полезная информация: девушкам/женщинам для проезда в ОТ необходимо ездить стоя или пользоваться каждодневными кэфри, дискрит, ола, бэлла и др. Хламидиоз, кандидоз, трихомониаз, герпес и др. могут передаваться через грязные мягкие сиденья, обтянутые тканями.
15:03:52 14-08-2023
Гость (13:05:50 14-08-2023) Хламидиоз, кандидоз, трихомониаз, герпес и др. могут передаваться через грязные мягкие И сколько раз Ваш муж поверил в такое объяснение?
16:21:16 14-08-2023
Гость (13:05:50 14-08-2023) Полезная информация: девушкам/женщинам для проезда в ОТ необ... Остапа несет не по-детски!!!!!!!!!
15:07:45 14-08-2023
Гость (10:31:12 14-08-2023) Автобусники ни причём, бизнес и ни чего личного. Разбирайте... Не при чём. Ничего. С перевозчиками. Бардак. 2
16:22:31 14-08-2023
В автобусах дышать нечем от накуренного салона -вот это реальная проблема!!!!!!!!!! и кроме шофёра никто не виноват!
23:49:23 14-08-2023
Пассажиры возмущены, что грязно в автобусе, так сами там и нагадили.Другого не достойны так в гадюшнике и будете ездить