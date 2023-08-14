Барнаульцы пожаловались на очень грязные сиденья в автобусе

По словам горожан, транспорт не ходит вовремя, внутри душно, а теперь еще и грязно

14 августа 2023, 10:16, ИА Амител

Фото: Barnaul22

Жители Барнаула возмущены состоянием автобусов, которые выходят на рейсы. Пост об этом разместили в паблике Barnaul22.

По словам автора сообщения, автобусы 53-го маршрута ждать приходится по полчаса, а состояние приезжающей техники оставляет желать лучшего. Все окна закрыты, внутри душно.

Также горожанка отметила, что сиденья в автобусе находятся в ужасном состоянии. Некоторые из них сломаны, на других ткань покрылась толстым слоем грязи.