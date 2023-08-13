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Барнаульцы пожаловались на женщину, которая поет песни по ночам в многоэтажке

Женщина поет песни по ночам, бросает из окна бутылки и материт тех, кто делает ей замечания. По словам жильцов, у нее есть маленький ребенок

13 августа 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители барнаульского ЖК "Норд" пожаловались на соседку, которая сбрасывает мусор, бутылки и окурки из окна своей квартиры на восьмом этаже, громко поет песни ночью и ругается матом на тех, кто недоволен ее поведением. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

Как рассказала участница сообщества, у женщины может быть ребенок 5-6 лет. Он наблюдает за хамским поведением своей матери. 

"Жильцы дома напротив сегодня вызывали полицию, но для выяснения обстоятельств сотрудники подниматься не стали", – утверждает она. 

Причины такого поведения женщины неизвестны.

Барнаул

Комментарии 7

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Гость

22:29:23 13-08-2023

Баба тоже человек...

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Гость

07:25:54 14-08-2023

сотрудники подниматься не стали --- может хотят помочь в новых регионах

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Гость

09:24:59 14-08-2023

Интересно, а почему сотрудники даже подниматься не стали, налицо же было прямое нарушение закона ?

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Гость

10:07:14 14-08-2023

Ну е сли сотрудники какое-нибудь педучилище закончили, то они и утруждать себя не станут. Они туда шли узнать, как выгодно для себя обходить законы, а не соблюдать их. Тем более, что дипломы им просто подарили. Они ж заплатили!

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Алексей

10:28:12 14-08-2023

С ней ничего не поделать, разве что рот штрафом прикрыть, но вот из ребёнка она вырастит быдло

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Гость

11:50:32 14-08-2023

Гость (09:24:59 14-08-2023) Интересно, а почему сотрудники даже подниматься не стали, на... Какое еще нарушение? Женщина с плакатом не стоит, никого не дискредитирует.

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Гость

13:20:00 14-08-2023

Да не томите вы уже! Поет то она хорошо?! Что за песни то за стиль?

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