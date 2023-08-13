Барнаульцы пожаловались на женщину, которая поет песни по ночам в многоэтажке
Женщина поет песни по ночам, бросает из окна бутылки и материт тех, кто делает ей замечания. По словам жильцов, у нее есть маленький ребенок
13 августа 2023, 21:59, ИА Амител
Жители барнаульского ЖК "Норд" пожаловались на соседку, которая сбрасывает мусор, бутылки и окурки из окна своей квартиры на восьмом этаже, громко поет песни ночью и ругается матом на тех, кто недоволен ее поведением. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
Как рассказала участница сообщества, у женщины может быть ребенок 5-6 лет. Он наблюдает за хамским поведением своей матери.
"Жильцы дома напротив сегодня вызывали полицию, но для выяснения обстоятельств сотрудники подниматься не стали", – утверждает она.
Причины такого поведения женщины неизвестны.
22:29:23 13-08-2023
Баба тоже человек...
07:25:54 14-08-2023
сотрудники подниматься не стали --- может хотят помочь в новых регионах
09:24:59 14-08-2023
Интересно, а почему сотрудники даже подниматься не стали, налицо же было прямое нарушение закона ?
10:07:14 14-08-2023
Ну е сли сотрудники какое-нибудь педучилище закончили, то они и утруждать себя не станут. Они туда шли узнать, как выгодно для себя обходить законы, а не соблюдать их. Тем более, что дипломы им просто подарили. Они ж заплатили!
10:28:12 14-08-2023
С ней ничего не поделать, разве что рот штрафом прикрыть, но вот из ребёнка она вырастит быдло
11:50:32 14-08-2023
Гость (09:24:59 14-08-2023) Интересно, а почему сотрудники даже подниматься не стали, на... Какое еще нарушение? Женщина с плакатом не стоит, никого не дискредитирует.
13:20:00 14-08-2023
Да не томите вы уже! Поет то она хорошо?! Что за песни то за стиль?