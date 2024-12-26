Барнаульцы рассказали, за что они благодарны уходящему 2024 году

Кто-то рад успехам в учебе, а кто-то принимал решения на всю оставшуюся жизнь

26 декабря 2024, 11:20, ИА Амител

2024 год подходит к концу. Событий было много, как и впечатлений, эмоций, людей, достижений, новостей.

Мы спросили у барнаульцев, за что они могут поблагодарить уходящий год. Пишите и вы в комментариях, что вам понравилось или не понравилось в этом году.