Барнаульцы рассказали, за что они благодарны уходящему 2024 году
Кто-то рад успехам в учебе, а кто-то принимал решения на всю оставшуюся жизнь
26 декабря 2024, 11:20, ИА Амител
2024 год подходит к концу. Событий было много, как и впечатлений, эмоций, людей, достижений, новостей.
Мы спросили у барнаульцев, за что они могут поблагодарить уходящий год. Пишите и вы в комментариях, что вам понравилось или не понравилось в этом году.
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11:45:30 26-12-2024
уже вторая новость про счастье в 2024 - не уговорите! люди не слепые и тупые
12:13:33 26-12-2024
В начале 24 года купили две коробки горбуши за 189 руб/кг и ели всю зиму!
У соседей на даче нарвал ранеток и облепихи, пока их не было дома!
Рассчитался летом с кредитом в размере 45000 рублей! В декабре 24 года подключил три впн и смотрю без запретов тв!
12:24:22 26-12-2024
Максим (12:13:33 26-12-2024) В начале 24 года купили две коробки горбуши за 189 руб/кг и ... рисковал
мог на удобрение по корни этой облепихи угодить. Легко
ну или жив бы остался но я б глаза выколол
12:30:04 26-12-2024
Гость (12:24:22 26-12-2024) рисковалмог на удобрение по корни этой облепихи угодить.... Кто не рискует, тот не ест облепиху и ранетки!)))
21:51:08 26-12-2024
Гость (12:30:04 26-12-2024) Кто не рискует, тот не ест облепиху и ранетки!)))... Соседские вкуснее.