Барнаулец пришел в здание налоговой и заявил, что у него с собой бомба
Строение оцепили и обследовали — никаких взрывных устройств в нем не нашли
05 сентября 2023, 17:52, ИА Амител
В Барнауле посетитель налоговой в ходе конфликта заявил, что у него с собой бомба. Как сообщает "Инцидент Барнаул", происшествие случилось в здании Федеральной налоговой службы на проспекте Социалистическом, 47.
Как рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю, в 13:03 в полицию сообщили о происшествии в здании налоговой. На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Полицейскими осмотрены здание и прилегающая территория. Предметов, представляющих опасности, не обнаружено.
Правоохранители установили личность мужчины. Им оказался ранее судимый житель Барнаула 1975 года рождения. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства по данному факту и проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
18:47:12 05-09-2023
как он мог посягнуть на святое!!! дать пожизненное за это!!!
00:16:45 06-09-2023
Гость (18:47:12 05-09-2023) как он мог посягнуть на святое!!! дать пожизненное за это!!!... Конечно , он же хотел выяснит не уклонялся ли Томенко от налогов чтоб сделать правильный выбор на выборах ?
18:53:02 05-09-2023
Там вроде мигрант был?
19:15:26 05-09-2023
В налоговой сегодня прибавилось не только деклараций, но и кирпичей...
20:20:20 05-09-2023
Посетитель ясно сказал,что бомба у него с собой. С собой.Значит достаточно полный обыск ,включая рентген.Зачем шарить по всему зданию и прилегающей территории?
23:04:40 05-09-2023
редкий вредитель!!!! знал, что ударит в самое больное место, налоговая должна работать круглосуточно...
12:57:22 06-09-2023
Столько этажей дармоедов и напихано их там в кабинетах, как в муравейнике