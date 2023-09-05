Барнаулец пришел в здание налоговой и заявил, что у него с собой бомба

Строение оцепили и обследовали — никаких взрывных устройств в нем не нашли

05 сентября 2023, 17:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле посетитель налоговой в ходе конфликта заявил, что у него с собой бомба. Как сообщает "Инцидент Барнаул", происшествие случилось в здании Федеральной налоговой службы на проспекте Социалистическом, 47.

Как рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю, в 13:03 в полицию сообщили о происшествии в здании налоговой. На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Полицейскими осмотрены здание и прилегающая территория. Предметов, представляющих опасности, не обнаружено.

Правоохранители установили личность мужчины. Им оказался ранее судимый житель Барнаула 1975 года рождения. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства по данному факту и проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.