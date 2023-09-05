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Барнаулец пришел в здание налоговой и заявил, что у него с собой бомба

Строение оцепили и обследовали — никаких взрывных устройств в нем не нашли

05 сентября 2023, 17:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле посетитель налоговой в ходе конфликта заявил, что у него с собой бомба. Как сообщает "Инцидент Барнаул", происшествие случилось в здании Федеральной налоговой службы на проспекте Социалистическом, 47.

Как рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю, в 13:03 в полицию сообщили о происшествии в здании налоговой. На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Полицейскими осмотрены здание и прилегающая территория. Предметов, представляющих опасности, не обнаружено.

Правоохранители установили личность мужчины. Им оказался ранее судимый житель Барнаула 1975 года рождения. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства по данному факту и проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Барнаул Происшествия полиция

Комментарии 7

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Гость

18:47:12 05-09-2023

как он мог посягнуть на святое!!! дать пожизненное за это!!!

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Гость

00:16:45 06-09-2023

Гость (18:47:12 05-09-2023) как он мог посягнуть на святое!!! дать пожизненное за это!!!... Конечно , он же хотел выяснит не уклонялся ли Томенко от налогов чтоб сделать правильный выбор на выборах ?

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Гость

18:53:02 05-09-2023

Там вроде мигрант был?

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Гость

19:15:26 05-09-2023

В налоговой сегодня прибавилось не только деклараций, но и кирпичей...

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Гость

20:20:20 05-09-2023

Посетитель ясно сказал,что бомба у него с собой. С собой.Значит достаточно полный обыск ,включая рентген.Зачем шарить по всему зданию и прилегающей территории?

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Гость

23:04:40 05-09-2023

редкий вредитель!!!! знал, что ударит в самое больное место, налоговая должна работать круглосуточно...

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Гость

12:57:22 06-09-2023

Столько этажей дармоедов и напихано их там в кабинетах, как в муравейнике

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