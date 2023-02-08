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Барнаулец в унитазе обнаружил крысу и смыл её, записав на видео

Теперь крысы не только бегают по мусорным площадкам и лестничным пролётам, но и приплывают в гости

08 февраля 2023, 11:15, ИА Амител

Житель Барнаула рассказал amic.ru, что обнаружил крысу в унитазе на седьмом этаже жилого дома № 251 по улице Георгия Исакова.

"А вы закрываете крышку унитаза? Я да, теперь и гантель ещё сверху. Сегодня в третьем часу ночи приплыла крыса. Не спалось, услышал бульканье в ванной комнате. Потом до шести утра не спал. Крысы не только бегают по мусорным площадкам и лестничным пролётам, но и приплывают в гости. Привет управляющей компании, которая борется с грызунами", – написал наш читатель и поделился видео.

 

Комментарии 30

  • новость прям вау
    08 февраля, Гость   Ответить
  • жалко крыску... :( но у меня появилась еще одна фобия
    08 февраля, Гость   Ответить
  • ну для крыски это аквапарк же)))
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Зоозащитники гдЕ? Где зоозащитник-крысы тоже животные. Почему молчите дэ билы
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Я не зоозащитник. Но лучше бы тебя смыли. Чище бы стало на Амике.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Крыса - жЫвотное. Обращение с крысой - жестокое.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Постановочное видео 100%
    08 февраля, Гость   Ответить
  • А вот не надо было подвальные окна забивать и избавляться от кошек. В Питере закрыли все лазейки, и крысы теперь пешком по городу везде шастают.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Почему молчите дэ билы - мы не можем пререкаться с главным дэбилом
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Жестокое обращение с крысой. Надо барнаульца привлечь. Это же не волкособа, она не покусит Кстати крысе скорее всего ниче и не будет от смысания. Она по трубе пришла изначально.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Чтобы количество грызунов в городе эффективно контролировать, надо всего лишь поотрывать руки сумасшедшим старухам, кормящим голубей, запретить закрывать подвальные продухи и перестать травить грызунов химией, от которой гибнут не только крысы, но и собаки и кошки, этих самых крыс давящие... Но с бабками надо решить в первую очередь!
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Но с бабками надо решить в первую очередь!" Ликвидировать? Они во всём виноваты?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • А какое отношение голуби имеют к плавающей в унитазе крысе? Я кормлю птиц . Дети радуются голубям. Ничего плохого в этом не вижу. А про сумасшедших старух вы зря... Видимо, детство у вас нелегкое было, раз к насилию призываете.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Не ликвидировать, а нещадно штрафовать, как за выбрасывание мусора в общественных местах.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Крысы свободно перегрызают бетонные перекрытия. Им ваши крышки на унитазах - просто на десерт!
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, кормите птиц, но кормите так, чтобы после птиц ничего из корма не оставалось. Своими глазами видел, как ближе к вечеру штук 5-6 крыс кормились на такой бабкинской кормушке...
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, кормите птиц, но кормите так --- Да вы насоветуете счас! Подкармливать птиц - это нормально. Но не кормить. Тем более не птиц, а "летающих крыс" - голубей. Это же капец каким надо быть туповатым, чтобы не понимать сколько грязи и заразы эти "птички" разносят.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Жестокое обращение с крысой. Надо барнаульца привлечь.------------------ Да, а если бы он не обратил внимания , не рассмотрел внутренность унитаза, быстро забежал по прямому делу и пристроился на сиденье? А крыса его кусь за что нибудь нужное и важное. Кто будет виноват?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • > пристроился на сиденье? А крыса его кусь за ... - Дак Школа жизни - это школа хобутана. Не глянул - остался без хобутана.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Бесят уже эти голуби. У Марии на Молодёжной их огромная стая и все кормят. Выходишь из магазина, они прямо бросаются на тебя, ужасно противно
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Мы всем домом в голубятне живём из-за одной зоошизы живущей в нашем доме, она прикормила, но теперь и весь поселок несёт корм к нашему дому. Тут и умным быть не обязательно, чтобы понимать что это не нравится соседям, живите в частных домах и кормите кого хотите.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Постановочное видео 100% ---- У меня прям из канализации в раковине на кухне вылезла маленькая мышка прям при мне
    08 февраля, Гость   Ответить
  • покормите голубей мышиной отравой зернышками.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • ...сколько грязи и заразы эти "птички" разносят...--Гость,вы не поверите, значительно меньше , чем сам Человек окружающей среде и природе.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • так не раскидывайте мусор то будьте людьми.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Бедная мышка!
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а голуби, которых бабки кормят, как с крысами связаны
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Донателло с братьями-черепашками ещё отомстят за своего наставника.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, насыпают корм для голубей, хлеб, пищевые отходы, а потом на эту еду начинают подтягиваться, собираться крысы.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, полностью согласна. Кошек и котов уничтожили и теперь эту крысячью армию сложно уничтожить. Кроме того совершенно бездумно замуровали все вентиляционные окна. А то, что это для дома плохо никого не интересует.
    10 февраля, Гость   Ответить
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