Барнаулец в унитазе обнаружил крысу и смыл её, записав на видео

Житель Барнаула рассказал amic.ru, что обнаружил крысу в унитазе на седьмом этаже жилого дома № 251 по улице Георгия Исакова.

"А вы закрываете крышку унитаза? Я да, теперь и гантель ещё сверху. Сегодня в третьем часу ночи приплыла крыса. Не спалось, услышал бульканье в ванной комнате. Потом до шести утра не спал. Крысы не только бегают по мусорным площадкам и лестничным пролётам, но и приплывают в гости. Привет управляющей компании, которая борется с грызунами", – написал наш читатель и поделился видео.