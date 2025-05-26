Барнаульская фирма заплатит "Горэлектротрансу" за аварию, массово "затормозившую" трамваи

Сумма ущерба составила более 94 тысяч рублей

26 мая 2025, 11:20, ИА Амител

Трамваи в Барнауле / Фото: amic.ru

Барнаульский "Горэлектротранс" отсудил у фирмы "Тракт" 94,3 тысячи рублей за поврежденную трамвайную инфраструктуру. В июне 2024 года по вине ответчика произошла дорожная авария, в результате которой серьезно пострадала контактная сеть. Соответствующую информацию разместили в картотеке суда.

Согласно решению суда, 13 июня 2024 года автомобиль "Фусо", принадлежащий фирме "Тракт", совершил "наезд на препятствие". В результате произошло повреждение контактной сети.

"В результате ДТП повреждена контактная сеть МУП "Горэлектротранс" г. Барнаула по ул. Северо-Западной, по пр. Ленина от ул. Северо-Западной до ул. Кулагина в оба направления", – говорится в документе.

Происшествие привело к простою трамваев, которое составило 37,22 "вагоно-часа": стояли сразу 14 вагонов. Для МУП это вылилось в потерю доходов на сумму 94,3 тысячи рублей. Соответствующую компенсацию муниципальное предприятие потребовало от "Тракта". Горэлектротранс направил фирме соответствующую претензию в 2024 году, однако она осталась без ответа. Это привело к обращению в суд, в результате которого на "Тракт" возложили не только упущенные предприятием доходы, но и 10 тысяч рублей госпошлины.