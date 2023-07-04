"Барнаульская горэлектросеть" внедрила новый стандарт обслуживания клиентов

Компания меняется в зависимости от потребностей и ожиданий клиентов, указывают в БГЭС

04 июля 2023, 08:31, ИА Амител

Фото предоставлено БГЭС

С 1 июля в "Барнаульской горэлектросети" действуют новые правила взаимодействия с клиентами — физическими лицами. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте компании. Его полное название — "Стандарт обслуживания клиентов отдела продаж электроэнергии населению АО „БГЭС“".

"Благодаря новым правилам мы сэкономим время клиентов и создадим для них комфортные условия обслуживания. Доброжелательное отношения и простота коммуникации — вот главные ценности, заложенные в Стандарте", — рассказал заместитель генерального директора БГЭС по сбыту Юрий Власов.Как сообщили в пресс-службе БГЭС, для взаимодействия с клиентами используются два типа каналов: очный и заочный. Первый подразумевает личное общение в офисах по адресам: ул. Ползунова, 50, ул. Энтузиастов, 34а, пр. Ленина, 119а.

"Наши офисные сотрудники вежливы, приветливы и действуют в интересах потребителя — буквально „заряжены“ на решение проблемы в кратчайшие сроки", — подчеркнула начальник отдела продаж электроэнергии населению БГЭС Светлана Парфенова.Канал заочной коммуникации включает в себя переписку по обычной и электронной почте, общение по телефону (номера кол-центра 50-12-50, 55-55-40, 8-963-538-5540) и в Интернете (личные кабинеты клиента на сайте БГЭС, в платёжной системе "Город" и в ГИС ЖКХ).

Также в Стандарте указаны сроки "продолжительности взаимодействия с клиентами". Например, общение по телефону в среднем не превышает 2,5 минут. За это время сотрудник БГЭС успевает представиться, выяснить цель звонка и предоставить клиенту интересующую информацию. Если же обращение было направлено по Интернету или почте, то на оформление ответа уйдёт не больше 30 дней.

В компании отмечают, что новая политика общения с потребителями, внедрённая в БГЭС, основана на принципе "обратной связи". "Компания готова меняться в зависимости от потребностей и ожиданий клиентов", - указывают в пресс-службе БГЭС.