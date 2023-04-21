В этом году праздник, открывающий туристический сезон на Алтае, состоится 29 апреля

21 апреля 2023, 18:03, ИА Амител

Фото: 1ul.ru

Группа "Градусы" может стать хедлайнером фестиваля "Цветение маральника" в Алтайском крае. Об этом сообщает источник amic.ru.

Пока информация официально не подтверждена – организаторы фестиваля ведут переговоры с коллективом, а также ещё с несколькими группами.

Напомним, что в этом году праздник пройдёт 29 апреля на территории "Бирюзовой Катуни" рядом с искусственным озером. Он считается открытием туристического сезона и совпадает со временем цветения рододендрона Ледебура, так же называемого маральником или "алтайской сакурой".