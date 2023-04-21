Группа "Градусы" может стать хедлайнером фестиваля "Цветение маральника"
В этом году праздник, открывающий туристический сезон на Алтае, состоится 29 апреля
21 апреля 2023, 18:03, ИА Амител
Фото: 1ul.ru
Группа "Градусы" может стать хедлайнером фестиваля "Цветение маральника" в Алтайском крае. Об этом сообщает источник amic.ru.
Пока информация официально не подтверждена – организаторы фестиваля ведут переговоры с коллективом, а также ещё с несколькими группами.
Напомним, что в этом году праздник пройдёт 29 апреля на территории "Бирюзовой Катуни" рядом с искусственным озером. Он считается открытием туристического сезона и совпадает со временем цветения рододендрона Ледебура, так же называемого маральником или "алтайской сакурой".
18:41:59 21-04-2023
Хедлайнер я так понимаю чисто русское слово, вроде недавно приняли закон о защите языка.
18:58:08 21-04-2023
Гость (18:41:59 21-04-2023) Хедлайнер я так понимаю чисто русское слово, вроде недавно п... Ты сам то, его знаешь?
23:45:32 21-04-2023
Гость (18:58:08 21-04-2023) Ты сам то, его знаешь?... А ты всегда так прямолинейно мыслишь?
07:45:49 22-04-2023
Гость (18:41:59 21-04-2023) Хедлайнер я так понимаю чисто русское слово, вроде недавно п... Многие вещи проще определять теми словами, которыми они и появились в сознании людей. Хэдлайнер в данном случае подразумевается как паровоз, который тянет всех остальных. Что тебе не понятно, или в чем конкретно твоя попаболь - мне не понять. Ты не понял сути или тупо оскорбился?
08:10:15 22-04-2023
Гость (07:45:49 22-04-2023) Многие вещи проще определять теми словами, которыми они и по... Живём то мы в России и у нас есть слово в русском языке заводила, может уже начнём уважать свой язык, а не заимствовать иностранные.
14:42:09 22-04-2023
Гость (07:45:49 22-04-2023) Многие вещи проще определять теми словами, которыми они и по... Красава, годно его умыл!!)
10:09:04 22-04-2023
Гость (07:45:49 22-04-2023) Многие вещи проще определять теми словами, которыми они и по... нужен закон о защите чувств верующих в чистоту русского языка