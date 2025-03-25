Барнаульские врачи удалили у женщины гигантскую опухоль весом четыре килограмма

Матка женщины увеличилась до размеров 32-й недели беременности

25 марта 2025, 20:30, ИА Амител

Врачи / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле в городской больнице № 8 врачи успешно прооперировали 46-летнюю пациентку с гигантской миомой матки. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, вес опухоли составил более четырех килограммов.

"В городскую больницу № 8 поступила 46-летняя женщина с увеличением матки до 32 недель беременности (объем более трех тысяч кубических сантиметров). Пациентка была успешно прооперирована", – рассказали медики.

Заведующая гинекологическим отделением № 2 Надежда Гетман отметила, что врачи больницы регулярно сталкиваются с опухолями органов малого таза значительных размеров, в том числе с гигантскими миомами матки. Чаще всего это пациентки в перименопаузальном периоде или женщины, которые откладывают плановые визиты к гинекологу из-за работы и других забот.

"Поступают эти женщины в среднетяжелом и тяжелом состоянии", – подчеркнула врач.

Миома матки – это доброкачественная опухоль, происходящая из гладкомышечных клеток шейки или тела матки. К факторам риска, связанным с ее развитием, относят семейный анамнез, раннее менархе, отсутствие родов в анамнезе, перименопаузальный период, ожирение, увеличение интервала между последними родами. Миома матки может быть одиночной или множественной, различаться по размеру – от небольших узелков до гигантских образований, увеличивающих матку до размеров поздней беременности.

В ноябре 2024 в Барнауле врачи Детской городской клинической больницы № 7 выявили у 15-летней пациентки редкое опухолевидное образование. Внутри него обнаружили различные зародышевые ткани.