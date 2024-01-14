Баскетболисты "Барнаула" выиграли у владивостокского "Динамо"

После этого успеха команда Александра Герасимова поднялась с четвертого на третье место в турнирной таблице

14 января 2024, 19:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Баскетболисты "Барнаула" дома выиграли у владивостокского "Динамо". Очередной матч мужской Суперлиги состоялся в субботу, 13 января, в спорткомплексе "Победа" и завершился с результатом 89:75 в пользу барнаульцев.

Счет по четвертям 29:24, 15:14, 24:14, 21:23. Самым результативным у победителей стал Данила Чикарев, который набрал 20 очков, а также сделал семь подборов и два перехвата.

После этого успеха команда Александра Герасимова поднялась с четвертого на третье место в турнирной таблице Суперлиги. Дальневосточники опустились на четвертую строку. Впереди у барнаульцев два выездных матча в Ростове-на-Дону и Краснодаре.

А ближайшую домашнюю игру "горожане" проведут 31 января против московского клуба "МБА-МАИ", занимающего восьмое место.