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Бастрыкин запросил доклад о расследовании гибели двоих детей в Алтайском крае

Предоставить его должен глава алтайского Следкома Игорь Колесниченко

04 июня 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании гибели двоих детей при пожаре в Алтайском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что трагедия произошла 3 июня в селе Вавилон. Загорелся жилой дом, внутри которого находились женщина и трое детей. Мать успела вынести на улицу грудничка, однако трёхлетняя девочка и шестилетний мальчик выйти не смогли.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Доклад о его расследовании должен предоставить глава алтайского Следкома Игорь Колесниченко. 

Алтайский край Происшествия

Комментарии 2

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Я

21:23:55 04-06-2023

Странно, а что докладывать? Что семья неблагополучная и состояла на учёте? Что пожар потушен, что меры профилактики не работают, что мамку теперь судить будут? Скажите пожалуйста, что хочет ск???

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гость

09:41:30 05-06-2023

Я (21:23:55 04-06-2023) Странно, а что докладывать? Что семья неблагополучная и сост... пристально с лупой посмотреть, может чего недоглядели

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