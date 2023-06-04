Бастрыкин запросил доклад о расследовании гибели двоих детей в Алтайском крае
Предоставить его должен глава алтайского Следкома Игорь Колесниченко
04 июня 2023, 16:45, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании гибели двоих детей при пожаре в Алтайском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что трагедия произошла 3 июня в селе Вавилон. Загорелся жилой дом, внутри которого находились женщина и трое детей. Мать успела вынести на улицу грудничка, однако трёхлетняя девочка и шестилетний мальчик выйти не смогли.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Доклад о его расследовании должен предоставить глава алтайского Следкома Игорь Колесниченко.
21:23:55 04-06-2023
Странно, а что докладывать? Что семья неблагополучная и состояла на учёте? Что пожар потушен, что меры профилактики не работают, что мамку теперь судить будут? Скажите пожалуйста, что хочет ск???
09:41:30 05-06-2023
Я (21:23:55 04-06-2023) Странно, а что докладывать? Что семья неблагополучная и сост... пристально с лупой посмотреть, может чего недоглядели