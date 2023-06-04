Бастрыкин запросил доклад о расследовании гибели двоих детей в Алтайском крае

Предоставить его должен глава алтайского Следкома Игорь Колесниченко

04 июня 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании гибели двоих детей при пожаре в Алтайском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что трагедия произошла 3 июня в селе Вавилон. Загорелся жилой дом, внутри которого находились женщина и трое детей. Мать успела вынести на улицу грудничка, однако трёхлетняя девочка и шестилетний мальчик выйти не смогли.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Доклад о его расследовании должен предоставить глава алтайского Следкома Игорь Колесниченко.