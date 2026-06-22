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"Белое, упругое, ароматное". Россиянам объяснили, каким должно быть хорошее сало

Сало с мясными прослойками более чувствительно к температурным колебаниям и микробиологическим рискам

22 июня 2026, 14:01, ИА Амител

Сало / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Сало / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Анна Джабакова, старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ, дала советы в беседе с "Газетой.ru" по выбору качественного сала. Она подчеркнула, что хорошее сало должно быть простым по составу, иметь естественный запах и подходящую текстуру. Не стоит ориентироваться только на толщину, внешний вид или цену, игнорируя важные показатели качества и условия хранения.

«Классическое сало состоит из свиного жира, соли, специй, иногда чеснока и натуральных пряностей. В составе также могут быть консерванты, но их должно быть минимум. Чем короче и понятнее список ингредиентов, тем лучше», — добавила она.

Эксперт советует обращать внимание на состав. Если в нем есть усилители вкуса, ароматизаторы, искусственные копченые компоненты или консерванты, это должно насторожить. В частности, дешевое копченое сало может быть обработано жидким дымом, что создает иллюзию качества.

«Внешний вид также важен. Хорошее сало обычно белого или слегка кремового оттенка. Желтый цвет может говорить о старом продукте или несоблюдении условий хранения. Слишком белый и блестящий продукт также должен вызывать сомнения, так как часто это результат избыточной обработки», — пояснила эксперт.

Текстура — еще один важный показатель. Сало не должно быть слишком рыхлым, липким или "резиновым". Оно должно оставаться плотным при нажатии, но не каменным. Шкурка также не должна быть жесткой и сухой.

Запах сала — еще один критерий. У качественного продукта он должен быть мягким, мясным, слегка сладковатым или пряным, в зависимости от способа приготовления. Резкий кислый, прогорклый или химический запах — повод отказаться от покупки, заявила Джабакова.

«Важно обратить внимание на количество мясных прослоек. Хотя многие предпочитают сало "с мясом", такие варианты хуже хранятся из-за высокого содержания влаги и жиров, что делает их более уязвимыми к температурным изменениям и микробиологическим рискам», — уточнила она.

На стихийных рынках и в местах без нормального охлаждения нужно быть особенно осторожным. Сало устойчиво к порче, но при нарушении температурного режима жиры могут окисляться, а риск загрязнения бактериями возрастает.

В заключение эксперт отметила, что умеренное употребление качественного сала безопасно для здоровья. Проблемы могут возникнуть, если в рационе много соли, копченостей и жирной пищи.

Шашлыки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Комментарии 7

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ВВП

14:10:51 22-06-2026

Что же вы делаете, сегодня лишь понедельник. Такое в пятницу надо публиковать)))

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и смех, и грех.

14:12:50 22-06-2026

эксперт Джабакова-россиянам о сале..
сало не обсуждают.
его едят.

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Мусик

14:28:26 22-06-2026

сало - наркотик.
сам на него подсажен.

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гость

16:52:26 22-06-2026

сало - сила!

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Элен без ребят

17:26:52 22-06-2026

гость (16:52:26 22-06-2026) сало - сила!... жировой гепатоз печени и атеросклероз, ага

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Гость

19:32:37 22-06-2026

Элен без ребят (17:26:52 22-06-2026) жировой гепатоз печени и атеросклероз, ага... Это не от сала. От бухла и сладкого или наследственность.

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гость

23:09:02 22-06-2026

Россиянам объяснили))) я вместе с салом в шоке, что эксперт поведала, я лет в 14 мог рассказать))

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