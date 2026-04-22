В Роскачестве дали советы по выбору безопасного шашлыка

Эксперты рекомендуют покупать продукцию известных производителей, избегать белых соусов и проверять цвет и упругость мяса

22 апреля 2026, 11:02, ИА Амител

Шашлыки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Специалисты Роскачества рассказали РИА Новости, как правильно выбрать готовый шашлык, чтобы не рисковать здоровьем.

В организации посоветовали отдавать предпочтение продукции знакомых мясоперерабатывающих предприятий. На этикетке обязательно должна быть полная информация о производителе, а сам продукт должен значиться как мясной полуфабрикат. Чем ближе дата изготовления ко дню покупки, тем лучше, особенно если готовить шашлык планируется не сразу.

Эксперты также предостерегли от покупки шашлыка в белых соусах — это увеличивает риск отравления. Кроме того, кусочки в упаковке должны быть примерно одного размера и веса: так мясо прожарится равномерно.

Тем, кто предпочитает мариновать мясо самостоятельно, напомнили о правилах хранения. Несоленое мясо до приготовления должно находиться при температуре от 0 до 4 градусов, соленое или замаринованное — не выше 6 градусов. Свежее охлажденное мясо лучше всего пожарить в течение двух-четырех часов после покупки, а предельно допустимый срок — 10–12 часов.

Признаки качественного мяса: равномерный глянцевый цвет, жир не должен быть матовым, липким или серо-желтым. Если надавить пальцем, вмятина быстро исчезает. Свиная шея должна быть бледно-розовой, телятина и баранина — малинового оттенка (не темные). Хорошее мясо — сухое и упругое, без липкости и избытка влаги.

В Роскачестве добавили, что при выборе продуктов для пикника стоит искать на упаковке российский Знак качества. Такая маркировка подтверждает, что товар прошел проверку по обязательным нормам безопасности и соответствует повышенным стандартам качества. В магазинах сейчас можно найти более 25 наименований продукции со Знаком качества, полезных для весеннего пикника, — мясо и соусы.