В Роскачестве дали советы по выбору безопасного шашлыка
Эксперты рекомендуют покупать продукцию известных производителей, избегать белых соусов и проверять цвет и упругость мяса
22 апреля 2026, 11:02, ИА Амител
Специалисты Роскачества рассказали РИА Новости, как правильно выбрать готовый шашлык, чтобы не рисковать здоровьем.
В организации посоветовали отдавать предпочтение продукции знакомых мясоперерабатывающих предприятий. На этикетке обязательно должна быть полная информация о производителе, а сам продукт должен значиться как мясной полуфабрикат. Чем ближе дата изготовления ко дню покупки, тем лучше, особенно если готовить шашлык планируется не сразу.
Эксперты также предостерегли от покупки шашлыка в белых соусах — это увеличивает риск отравления. Кроме того, кусочки в упаковке должны быть примерно одного размера и веса: так мясо прожарится равномерно.
Тем, кто предпочитает мариновать мясо самостоятельно, напомнили о правилах хранения. Несоленое мясо до приготовления должно находиться при температуре от 0 до 4 градусов, соленое или замаринованное — не выше 6 градусов. Свежее охлажденное мясо лучше всего пожарить в течение двух-четырех часов после покупки, а предельно допустимый срок — 10–12 часов.
Признаки качественного мяса: равномерный глянцевый цвет, жир не должен быть матовым, липким или серо-желтым. Если надавить пальцем, вмятина быстро исчезает. Свиная шея должна быть бледно-розовой, телятина и баранина — малинового оттенка (не темные). Хорошее мясо — сухое и упругое, без липкости и избытка влаги.
В Роскачестве добавили, что при выборе продуктов для пикника стоит искать на упаковке российский Знак качества. Такая маркировка подтверждает, что товар прошел проверку по обязательным нормам безопасности и соответствует повышенным стандартам качества. В магазинах сейчас можно найти более 25 наименований продукции со Знаком качества, полезных для весеннего пикника, — мясо и соусы.
11:30:58 22-04-2026
Весь шашлык безопасен, потому что надзорные органы осуществляют надзор на всеми продуктами. Если какой-то продукт вдруг стал небезопасен и принём вред кому-то - тогда надзорные органы нужно посадить в зиндан и оштрафовать.
13:42:01 22-04-2026
Гость (11:30:58 22-04-2026) Весь шашлык безопасен, потому что надзорные органы осуществл... готовый шашлык весь фуфло. когда нет времени мариновать, бывает внезапно надо (живу в своем доме), где бы не взял, фуфло. ощузение, что его готовят из пропадающего мяса , как с капченой рыбой история.
Так что вернее всего взять мясо свежее, чтобы видеть, какое оно, и замариновать