Беременная жительница Алтайского края спасла четверых сыновей из горящего дома
Вместе с домом семья потеряла практически все имущество
21 мая 2026, 20:31, ИА Амител
В селе Березовка многодетная семья за одну ночь лишилась дома, который строила больше 20 лет. Беременная жительница Алтайского края вместе с мужем успела вывести из огня четверых сыновей, пока пламя стремительно охватывало жилье, пишет "КП-Алтай". Пожар произошел в ночь с 6 на 7 мая. В доме семьи Степанченко жили супруги и четверо детей — мальчики 4, 7, 10 и 12 лет. Сейчас женщина ждет пятого ребенка.
Как рассказала хозяйка дома Надежда, в ту ночь семья случайно осталась спать на первом этаже. Из-за плохого самочувствия она не стала подниматься в спальни наверху. Позже супруги поняли: именно это решение, вероятно, спасло всем жизнь.
Ночью женщина проснулась попить воды и заметила за окном странное свечение. Выйдя из комнаты, она увидела, что горит баня-бочка во дворе.
«Я встала, увидела огонь. И тогда уже закричала мужу: "Женя, у нас баня горит!"» — вспоминает Надежда.
Супруг мгновенно сориентировался и приказал выводить детей на улицу, а сам попытался потушить пожар.
«Никто же не думает сразу, что сгорит дом. Первая мысль — сейчас мы быстренько все потушим», — рассказывает женщина.
Дети выбежали на улицу практически без одежды. Старшие сыновья успели вынести домашних питомцев — хомяка и крысу. Сама Надежда схватила документы, перекрыла газ и успела отогнать машину от дома.
Позже семья узнала предварительную причину пожара. По словам дознавателей, возгорание могло начаться из-за сэндвич-трубы в бане. Пламя быстро перекинулось на жилой дом, стоявший всего в нескольких метрах.
Огонь распространился через крышу снаружи, поэтому установленные внутри пожарные извещатели не успели сработать — они просто выгорели.
Супруги строили этот дом с 2009 года. Сначала возвели первый этаж, а позже своими руками достроили мансарду. За несколько дней до пожара хозяин закончил ремонт душевой комнаты на втором этаже.
Теперь верхний этаж полностью уничтожен огнем, а деревянные стены первого этажа серьезно повреждены.
«Это не просто дом, который мы где-то купили готовым. В каждый метр приложена наша работа, наши руки и душа. Мы его вынашивали, он нам как ребенок», — говорит Надежда.
Вместе с домом семья потеряла практически все имущество — мебель, технику, одежду и продукты. Особенно тяжело женщина переживает утрату своей швейной мастерской и большой детской библиотеки, которую собирала почти двадцать лет.
«Холодильник, сушильная машина... Бытовую технику все-таки можно купить новую. А вот эти старые книги, десятки настольных детских игр, головоломки — все это выгорело», — рассказала она.
После публикаций о пожаре многие начали называть главным героем женщину, спасшую детей. Однако сама Надежда уверена, что без мужа семья могла не выбраться.
«Если бы не муж, я бы не справилась. Если бы он не крикнул мне: "Буди, выводи детей!", я бы растерялась», — признается жительница Алтайского края.
Сейчас семья временно живет у 79-летней матери Надежды. В небольшом доме разместились сразу семь человек. Несмотря на пережитое, родители стараются быстрее вернуть детей к привычной жизни — мальчики уже снова ходят в школу и спортивные секции.
После пожара помощь семье начали оказывать жители села, школы, тренеры и родительские комитеты. Люди собирают одежду, продукты и деньги на строительство нового дома.
«Каждому человеку просто огромная благодарность. Даже не в объемах дело, а в самом факте того, что люди сочувствуют, — это невероятно поддерживает», — говорит Надежда.
22:07:03 21-05-2026
Почему-то часто многодетные горят. Сколько страшных историй слышал, не знаю почему.
07:55:47 22-05-2026
Гость (22:07:03 21-05-2026) Почему-то часто многодетные горят. Сколько страшных историй ... покупают на мат капитал столетние завалюхи. когда им следить за проводкой? детей надо делать. газ не по деньгам топят буржуйку.. и т.д.
08:33:31 22-05-2026
Гость (07:55:47 22-05-2026) покупают на мат капитал столетние завалюхи. когда им следить... Супруги строили этот дом с 2009 года. Сначала возвели первый этаж, а позже своими руками достроили мансарду.
23:38:20 21-05-2026
А почему в посте отсутствуют реквизиты для перевода помощи? Много людей прочитают и могут тоже помочь.
11:55:16 22-05-2026
Баня была близко к дому. А деревянная баня к деревянному дому не должна быть ближе 10 метров
и пожарная колонка со шлангом должна тоже быть. Причем в готовности. Это не прихоти
Оповещение на дым должно быть и в бане и в доме