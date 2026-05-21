Беременная жительница Алтайского края спасла четверых сыновей из горящего дома

Вместе с домом семья потеряла практически все имущество

21 мая 2026, 20:31, ИА Амител

Супруги Степанченко / Фото: "КП-Алтай"

В селе Березовка многодетная семья за одну ночь лишилась дома, который строила больше 20 лет. Беременная жительница Алтайского края вместе с мужем успела вывести из огня четверых сыновей, пока пламя стремительно охватывало жилье, пишет "КП-Алтай". Пожар произошел в ночь с 6 на 7 мая. В доме семьи Степанченко жили супруги и четверо детей — мальчики 4, 7, 10 и 12 лет. Сейчас женщина ждет пятого ребенка.

Как рассказала хозяйка дома Надежда, в ту ночь семья случайно осталась спать на первом этаже. Из-за плохого самочувствия она не стала подниматься в спальни наверху. Позже супруги поняли: именно это решение, вероятно, спасло всем жизнь.

Ночью женщина проснулась попить воды и заметила за окном странное свечение. Выйдя из комнаты, она увидела, что горит баня-бочка во дворе.

«Я встала, увидела огонь. И тогда уже закричала мужу: "Женя, у нас баня горит!"» — вспоминает Надежда.

Супруг мгновенно сориентировался и приказал выводить детей на улицу, а сам попытался потушить пожар.

«Никто же не думает сразу, что сгорит дом. Первая мысль — сейчас мы быстренько все потушим», — рассказывает женщина.

Дети выбежали на улицу практически без одежды. Старшие сыновья успели вынести домашних питомцев — хомяка и крысу. Сама Надежда схватила документы, перекрыла газ и успела отогнать машину от дома.

Позже семья узнала предварительную причину пожара. По словам дознавателей, возгорание могло начаться из-за сэндвич-трубы в бане. Пламя быстро перекинулось на жилой дом, стоявший всего в нескольких метрах.

Огонь распространился через крышу снаружи, поэтому установленные внутри пожарные извещатели не успели сработать — они просто выгорели.

Супруги строили этот дом с 2009 года. Сначала возвели первый этаж, а позже своими руками достроили мансарду. За несколько дней до пожара хозяин закончил ремонт душевой комнаты на втором этаже.

Теперь верхний этаж полностью уничтожен огнем, а деревянные стены первого этажа серьезно повреждены.

«Это не просто дом, который мы где-то купили готовым. В каждый метр приложена наша работа, наши руки и душа. Мы его вынашивали, он нам как ребенок», — говорит Надежда.

Вместе с домом семья потеряла практически все имущество — мебель, технику, одежду и продукты. Особенно тяжело женщина переживает утрату своей швейной мастерской и большой детской библиотеки, которую собирала почти двадцать лет.

«Холодильник, сушильная машина... Бытовую технику все-таки можно купить новую. А вот эти старые книги, десятки настольных детских игр, головоломки — все это выгорело», — рассказала она.

После публикаций о пожаре многие начали называть главным героем женщину, спасшую детей. Однако сама Надежда уверена, что без мужа семья могла не выбраться.

«Если бы не муж, я бы не справилась. Если бы он не крикнул мне: "Буди, выводи детей!", я бы растерялась», — признается жительница Алтайского края.

Сейчас семья временно живет у 79-летней матери Надежды. В небольшом доме разместились сразу семь человек. Несмотря на пережитое, родители стараются быстрее вернуть детей к привычной жизни — мальчики уже снова ходят в школу и спортивные секции.

После пожара помощь семье начали оказывать жители села, школы, тренеры и родительские комитеты. Люди собирают одежду, продукты и деньги на строительство нового дома.