Многодетная семья в Алтайском крае едва не осталась без дома из-за ночного пожара

Благодаря оперативным действиям спасателей жилой дом удалось отстоять

17 февраля 2026, 15:06, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС России по Алтайскому краю

Ночной пожар в поселке Покровка Первомайского района едва не привел к трагедии для многодетной семьи. Возгорание произошло в надворной постройке на территории частного подворья, огонь угрожал перекинуться на жилой дом, где находились двое взрослых и пятеро детей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, инцидент произошел в ночь на 17 февраля. Семья успела своевременно покинуть опасную зону, пострадавших нет.

К тушению пожара привлекли 14 спасателей и пять единиц техники. Звенья газодымозащитной службы во время работы эвакуировали из надворной постройки газовый баллон, что позволило избежать взрыва и дальнейшего распространения огня. Благодаря оперативным действиям пожарных жилой дом удалось отстоять, и семья не осталась без крыши над головой.

Площадь пожара составила около 50 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.