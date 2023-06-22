Бесплодие не приговор. Врач разрушил мифы вокруг пугающего диагноза

Такой диагноз ставят лишь после 12 месяцев безуспешных попыток, а у половины пар выходит зачать ребенка на следующий год

22 июня 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

С бесплодием сталкивается огромное количество пар, которые хотят завести ребенка. Ударом это становится и для тех, у кого уже есть дети. Вокруг этой темы существует множество мифов, которые решил разрушить "Секрет Фирмы", пообщавшись с акушером-гинекологом, репродуктологом клиники DocMed Ириной Гавриловой.

Она отметила, что по общим правилам о бесплодии говорят, когда беременность не наступает:

на протяжении 12 месяцев регулярной половой жизни без контрацепции для пары, где женщина младше 35 лет;

на протяжении шести месяцев регулярной половой жизни без контрацепции для пары, где женщина старше 35 лет.

Только после этого врачи начинают выяснять, из-за кого не возникает беременность – из-за женщины или мужчины.

Медики проверяют наличие регулярной овуляции, проходимость маточных труб, наличие патологий эндометрия, фертильность спермы партнера и регулярность половых пар. Если по списку все в порядке, то паре дают еще 12 месяцев половой жизни без контрацепции. По статистике, до 50% пар в таком случае наконец-то дожидаются заветных "двух полосок".

К повышающим риск бесплодия факторам Гаврилова в первую очередь отнесла возраст. В частности, женщины после 35 лет уже относятся к женщинам старшего репродуктивного возраста. Качество яйцеклетки, ее хромосомный набор может быть уже неподходящим для зачатия. Также растут риски осложнений, выкидыша и перинатальной смертности.

Кроме того, к рискам относят избыточный вес, инфекции, передающиеся половым путем, употребление алкоголя и курение, факторы окружающей среды и стресс.