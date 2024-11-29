Без котлованов и перекрытий. В Барнауле обновят трубопровод разрушительным методом
Для этого применяют котлованный трубный разрушитель и трубы из современного долговечного материала
29 ноября 2024, 14:30, ИА Амител
16 ноября в Барнауле начали замену водопровода на улице Попова. Сотрудники водоканала обновят 665 м трубопровода диаметром 600 мм – от улицы Энтузиастов до улицы Антона Петрова.
Работы проводят с использованием метода санации. Старую трубу разрезают специальным оборудованием, и на ее место сразу протягивают новую полиэтиленовую. Метод подразумевает использование лишь двух небольших раскопов, вместо большого котлована, что позволяет минимизировать разрушения и сохранить доступ к домам и инфраструктуре.
"Технологию санации трубопровода методом разрушения мы применяем впервые, но считаем ее весьма перспективной. Барнаул активно развивается, застраивается, поэтому становится все меньше мест, где можно свободно проложить новые коммуникации под землей", – сказал генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго.
Он отметил, что под городом находится много коммунальных сетей, а рядом с ними расположены различные подземные инженерные сооружения. В таких условиях бывает сложно проложить еще одну трубу рядом со старой. Однако новый метод позволяет решить эту задачу.
Трубопровод на улице Попова имеет большое значение для города, так как снабжает водой густонаселенные районы и служит резервным источником водоснабжения для новых кварталов по Павловскому тракту. Линию построили еще в 1970-х годах, она нуждается в обновлении.
Замену трубопровода осуществляют в рамках инвестиционной программы компании. Общая стоимость проекта превышает 54 млн рублей. Модернизация повысит надежность водоснабжения и позволит сократить количество отключений во время аварийных или плановых работ в будущем.
16:11:12 29-11-2024
Вчера начали они эту трубу загонять под землю.... Такое ощущение, что землетрясение. Народ был в панике, весь дом трясется.
И работы такие начали с 7 вечера....
16:24:25 29-11-2024
Хорошо, что труба полиэтиленовая, ржаветь не будет