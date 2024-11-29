Без котлованов и перекрытий. В Барнауле обновят трубопровод разрушительным методом

Для этого применяют котлованный трубный разрушитель и трубы из современного долговечного материала

29 ноября 2024, 14:30, ИА Амител

Замена труб / Фото: "Росводоканал Барнаул"

16 ноября в Барнауле начали замену водопровода на улице Попова. Сотрудники водоканала обновят 665 м трубопровода диаметром 600 мм – от улицы Энтузиастов до улицы Антона Петрова.

Работы проводят с использованием метода санации. Старую трубу разрезают специальным оборудованием, и на ее место сразу протягивают новую полиэтиленовую. Метод подразумевает использование лишь двух небольших раскопов, вместо большого котлована, что позволяет минимизировать разрушения и сохранить доступ к домам и инфраструктуре.

"Технологию санации трубопровода методом разрушения мы применяем впервые, но считаем ее весьма перспективной. Барнаул активно развивается, застраивается, поэтому становится все меньше мест, где можно свободно проложить новые коммуникации под землей", – сказал генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго.

Он отметил, что под городом находится много коммунальных сетей, а рядом с ними расположены различные подземные инженерные сооружения. В таких условиях бывает сложно проложить еще одну трубу рядом со старой. Однако новый метод позволяет решить эту задачу.

Замена труб / Фото: "Росводоканал Барнаул"

Трубопровод на улице Попова имеет большое значение для города, так как снабжает водой густонаселенные районы и служит резервным источником водоснабжения для новых кварталов по Павловскому тракту. Линию построили еще в 1970-х годах, она нуждается в обновлении.

Замену трубопровода осуществляют в рамках инвестиционной программы компании. Общая стоимость проекта превышает 54 млн рублей. Модернизация повысит надежность водоснабжения и позволит сократить количество отключений во время аварийных или плановых работ в будущем.