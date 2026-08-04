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Без российского рынка Армения рискует потерять почти весь экспорт вишни

В начале июня Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз косточковых плодов из этой страны

04 августа 2026, 10:03, ИА Амител

Ягоды / Вишня / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Ягоды / Вишня / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Армения может потерять практически всю выручку от экспорта вишни в случае утраты российского рынка. К такому выводу пришло РИА Новости, проанализировав данные национальных статистических служб.

Согласно опубликованной информации, с мая по июль прошлого года экспорт армянской вишни принес стране около 4,3 млн долларов. При этом почти вся эта сумма — 4,2 млн долларов — пришлась на поставки в Россию.

Таким образом, российский рынок обеспечил Армении 99,3% доходов от экспорта этой ягоды.

Помимо РФ, армянскую вишню в 2025 году закупали лишь две страны: в Грузию было поставлено продукции на 18,7 тыс. долларов, в Белоруссию — на 10,3 тыс. долларов.

Напомним, в начале июня Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз косточковых плодов из Армении.

Экономика Россия Продукты Экспорт Армения
       

Комментарии 3

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Гость

12:05:48 04-08-2026

Это хорошая новость или плохая?

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Гость

17:10:52 04-08-2026

Гость (12:05:48 04-08-2026) Это хорошая новость или плохая?... а это смотря с какой стороны ты смотришь-если наш то разведчик, если не наш, то шпиён... (ПОЛНЯЛ?)

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Гость

12:42:29 04-08-2026

Что, у нас теперь вишня подорожает?

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