Без российского рынка Армения рискует потерять почти весь экспорт вишни
В начале июня Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз косточковых плодов из этой страны
04 августа 2026, 10:03, ИА Амител
Армения может потерять практически всю выручку от экспорта вишни в случае утраты российского рынка. К такому выводу пришло РИА Новости, проанализировав данные национальных статистических служб.
Согласно опубликованной информации, с мая по июль прошлого года экспорт армянской вишни принес стране около 4,3 млн долларов. При этом почти вся эта сумма — 4,2 млн долларов — пришлась на поставки в Россию.
Таким образом, российский рынок обеспечил Армении 99,3% доходов от экспорта этой ягоды.
Помимо РФ, армянскую вишню в 2025 году закупали лишь две страны: в Грузию было поставлено продукции на 18,7 тыс. долларов, в Белоруссию — на 10,3 тыс. долларов.
Напомним, в начале июня Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз косточковых плодов из Армении.
12:05:48 04-08-2026
Это хорошая новость или плохая?
17:10:52 04-08-2026
Гость (12:05:48 04-08-2026) Это хорошая новость или плохая?... а это смотря с какой стороны ты смотришь-если наш то разведчик, если не наш, то шпиён... (ПОЛНЯЛ?)
12:42:29 04-08-2026
Что, у нас теперь вишня подорожает?