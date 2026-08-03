Мера коснулась еще ряда книг

03 августа 2026, 20:15, ИА Амител

Девушка, читающая книгу / Фото: amic.ru

Российский книжный союз расширил перечень литературных произведений, содержащих упоминания о наркотических средствах и подлежащих обязательной специальной маркировке, сообщает "Коммерсантъ".

В список вошли:

"Заводной апельсин" Энтони Берджесса;

"Доктор Сон" и сборник "Ночные кошмары и фантастические видения" Стивена Кинга;

"Зов Ктулху" Говарда Лавкрафта;

"Удушье" и "Рождение звука" Чака Паланика;

биографические книги Виталия Калгина о Викторе Цое: "Виктор Цой. Жизнь" и "Кино";

"Аполло" Виктора Пелевина.

Напомним, что с 1 марта введена уголовная ответственность за пропаганду запрещенных веществ в интернете. За распространение книг с упоминанием наркотиков без соответствующей маркировки для юридических лиц предусмотрены штрафы в размере до 600 тыс. рублей.

Ранее издательство "Эксмо" сообщало, что внедрение системы обязательной маркировки повлекло за собой значительные финансовые затраты для книжной индустрии.