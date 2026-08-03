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Биография Виктора Цоя попала под маркировку в России

Мера коснулась еще ряда книг

03 августа 2026, 20:15, ИА Амител

Девушка, читающая книгу / Фото: amic.ru
Девушка, читающая книгу / Фото: amic.ru

Российский книжный союз расширил перечень литературных произведений, содержащих упоминания о наркотических средствах и подлежащих обязательной специальной маркировке, сообщает "Коммерсантъ".

В список вошли:

  • "Заводной апельсин" Энтони Берджесса;
  • "Доктор Сон" и сборник "Ночные кошмары и фантастические видения" Стивена Кинга;
  • "Зов Ктулху" Говарда Лавкрафта;
  • "Удушье" и "Рождение звука" Чака Паланика;
  • биографические книги Виталия Калгина о Викторе Цое: "Виктор Цой. Жизнь" и "Кино";
  • "Аполло" Виктора Пелевина.

Напомним, что с 1 марта введена уголовная ответственность за пропаганду запрещенных веществ в интернете. За распространение книг с упоминанием наркотиков без соответствующей маркировки для юридических лиц предусмотрены штрафы в размере до 600 тыс. рублей.

Ранее издательство "Эксмо" сообщало, что внедрение системы обязательной маркировки повлекло за собой значительные финансовые затраты для книжной индустрии.

Россия борьба с наркотиками литература
       

Комментарии 4

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Гость

22:07:16 03-08-2026

Конституцию забыли

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Гость

22:55:26 03-08-2026

451 градус по фаренгейту все ближе и ближе.

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Гость

09:36:25 04-08-2026

Гость (22:55:26 03-08-2026) 451 градус по фаренгейту все ближе и ближе.... если что уже...

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Гость

10:43:36 04-08-2026

Идиотизм крепчает

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