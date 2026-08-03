Биография Виктора Цоя попала под маркировку в России
Мера коснулась еще ряда книг
03 августа 2026, 20:15, ИА Амител
Девушка, читающая книгу / Фото: amic.ru
Российский книжный союз расширил перечень литературных произведений, содержащих упоминания о наркотических средствах и подлежащих обязательной специальной маркировке, сообщает "Коммерсантъ".
В список вошли:
- "Заводной апельсин" Энтони Берджесса;
- "Доктор Сон" и сборник "Ночные кошмары и фантастические видения" Стивена Кинга;
- "Зов Ктулху" Говарда Лавкрафта;
- "Удушье" и "Рождение звука" Чака Паланика;
- биографические книги Виталия Калгина о Викторе Цое: "Виктор Цой. Жизнь" и "Кино";
- "Аполло" Виктора Пелевина.
Напомним, что с 1 марта введена уголовная ответственность за пропаганду запрещенных веществ в интернете. За распространение книг с упоминанием наркотиков без соответствующей маркировки для юридических лиц предусмотрены штрафы в размере до 600 тыс. рублей.
Ранее издательство "Эксмо" сообщало, что внедрение системы обязательной маркировки повлекло за собой значительные финансовые затраты для книжной индустрии.
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