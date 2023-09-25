Эксперты оценили, как долго правительство будет тушить пожар на рынке бензина и дизеля

25 сентября 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Резкий рост цен на бензин и дизель, а также возникший дефицит горючего в ряде регионов заставил правительство принять жесткие решения. Многие экономисты и промышленники охарактеризовали ситуацию как топливный кризис. Особенно забеспокоились аграрии – нехватка горючего, его подорожание в разгар уборочной кампании грозит потерей урожая и, как следствие, ударом по продовольственной безопасности страны.

Кроме того, дорожающая "горючка" может потянуть за собой повышение стоимости грузоперевозок, затем самих товаров и проезда в общественном транспорте. Недаром высокопоставленные чиновники уже были приглашены в парламент для объяснений.

Почему стал возможным очередной резкий рост топливных цен, как отреагировало правительство и насколько эффективны могут быть принятые меры, выяснял журналист amic.ru Андрей Магас.

Уборочная стоит – нет горючего

С обсуждения в закрытом режиме роста цен на бензин и дизельное топливо началось заседание Государственной Думы 21 сентября, о чем сообщил в своем Telegram-канале депутат Михаил Матвеев.

"Исходя из представленной информации, и бензина, и дизеля в стране хватает с запасом. А почему оптовые цены иногда оказываются выше розничных – тут есть разные мнения. Но очевидно, что на экспорт нефтепродукты должны поступать после насыщения внутреннего рынка. Об этом в своем выступлении сказал Володин", – рассказал парламентарий.

Затем пресс-служба российского правительства сообщила о введении временных ограничений на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации цен на внутреннем рынке.

"Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что, в свою очередь, позволит снизить цены для потребителей", – говорится в официальном сообщении.

Кроме того, кабмин решил поднять нормативы поставок бензина и дизтоплива на биржу. Также был организован ежедневный мониторинг закупок горючего "для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов". Затем заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин заявил, что запрет введен бессрочно, срок его окончания зависит от насыщения внутреннего рынка.

Первые сигналы о непомерно дорожающем топливе стали поступать в середине – конце августа. Некоторым сельхозпроизводителям в российских регионах в разгар уборочной кампании из-за подорожания и дефицита топлива порой приходилось останавливать полевые работы.

Некоторые наблюдатели предположили , что топливный кризис носит инфраструктурный характер, а вызван он рядом причин: ремонтом на крупнейших НПЗ именно во время пикового спроса на "горючку", увеличением продолжительности доставки топлива по железной дороге, дисбалансом оптовых и розничных цен, ростом потребности в дизеле в разгар сезона отпусков и уборочной страды.

Топливо в стране есть. Но не на биржах

В середине сентября Павел Сорокин в интервью "Российской газете" заявил , что "внутренний рынок полностью снабжен топливом".

"Но из-за ажиотажного спроса в отдельных регионах, связанного с ремонтом перерабатывающих заводов и сложностями с подвозом топлива, возникло ощущение дефицита", – сказал он.

На пленарном заседании в Госдуме замглавы Минэнерго заявил, что увеличение стоимости дизеля в нашей стране спровоцировано его недостатком на внешних рынках.

"В мире наблюдается дефицит дизеля, особенно в Европе, что также подтолкнуло вверх цены на дизель в последние два месяца", – приводит высказывание чиновника агентство "Прайм".

Сорокин заверил, что Минэнерго, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), а также нефтяные компании делают все, чтобы увеличить поставки топлива на внутренний рынок для создания "искусственного избытка" товара на рынке.

В кулуарах Тюменского промышленно-энергетического форума вице-премьер Александр Новак сообщил журналистам, что правительство намерено принять меры по регулированию стоимости топлива.

"Возникла диспропорция именно на оптовом рынке. Сейчас мы занимаемся тем, чтобы сбалансировать оптовый рынок", – подчеркнул Новак.

Он также заверил, что кабмин готов принять и "более кардинальные решения", которые уже подготовлены Минэнерго. Эти меры "при необходимости" могут быть рассмотрены в самое ближайшее время.

Вице-премьер заверил, что топлива в стране в 2023 году производится больше, чем годом ранее. Однако внутренний рынок для производителей оказался "менее премиальным".

"Есть достаточно большой рост цены на нефтепродукты, на мировые, и снижение курса рубля по отношению к доллару, то есть мировая экспортная альтернатива достаточно высокая. Но задача – на внутреннем рынке цены держать, не повышать, что в принципе удается сделать, вертикально-интегрированные нефтяные компании этим занимаются", – сообщил вице-премьер.

По словам руководителя аналитического центра Национального топливного союза (НТС) Григория Баженова, у топливного кризиса имеются как объективные, так и субъективные причины.

"Объективные заключаются в росте индексов экспортной альтернативы, стало выгодно поставлять топливо на экспорт, чему способствует высокий уровень цен на мировом рынке. Когда эти индексы выше внутренних цен – товар уходит из страны. Это способствовало тому, что в стране стало оставаться меньше топлива, отчего и стали расти цены", – пояснил он amic.ru.

Что касается субъективных моментов, то у нас в стране есть традиционные периоды, когда потребность в дизельном топливе возрастает. Такое сезонное увеличение потребностей накладывается на структурные ограничения (часто связанные с логистикой, – прим. ред.), это не позволяет в короткие сроки перестроить направления поставок горючего, что вызывает рост цен, отметил глава аналитического центра НТС.

"Цена на бензин и дизель циклична – как правило, в конце марта наблюдается ее повышение, это продолжается по осень. Спрос растет как со стороны населения, так и тех же сельхозпредприятий, занимающихся посевными и уборочными работами", – напомнил он.

Отсутствие равновесия

Григорий Баженов также пояснил, что сегодня участники рынка приобретают топливо через биржу, которая служит ключевым звеном ценообразования нефтепродуктов. Установленная на бирже стоимость влияет как на цены у мелкооптовых продавцов, так и на НПЗ.

По словам собеседника, в период повышенного спроса на биржу устремляется большое число фирм, не являющихся трейдерами, но желающих приобрести свободные объемы топлива, потому что, скажем так, в ближайшей точке сбыта его часто не хватает. В условиях конкурентного спроса, но отнюдь не конкурентного предложения (у нас не так много компаний, производящих нефтепродукты и продающих их на бирже, – прим. ред.) поднимается цена. Тем более что нефтяным компаниям выгодно, когда растет спрос, а предложение остается на том же уровне – их доходы увеличиваются от продаж на внутреннем рынке, на экспорте, плюс они еще и получают субсидии от государства в виде демпфера.

"Отсутствие такого равновесия на биржах является субъективным фактором, влияющим на рост цен. Если бы мы стремились насыщать внутренний рынок, то мотивы к биржевым продажам были бы сильно выше и стояла бы задача достичь паритета между спросом и предложением", – пояснил Баженов.

Что касается правительственных решений, то опрошенные amic.ru эксперты убеждены, что они должны носить исключительно временный характер. Только тогда они дадут позитивный эффект.

"Это позволит увеличить объем реализации товара через биржу, что позволит снизить стоимость. Но постоянное использование таких шагов приведет к снижению объемов нефтепереработки и, как следствие, сокращение их производства", – пояснил Григорий Баженов.

Ведущий аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин указал, что точные объемы экспорта нефтепродуктов Россия сейчас не раскрывает.

"По оценкам различных международных агентств, российский экспорт дизеля составляет примерно 900 тысяч баррелей в сутки, а бензина держится в диапазоне 60-100 тысяч баррелей в сутки", – сообщил он amic.ru.

По словам эксперта, если сделать ограничительные меры постоянными, то, по предварительным оценкам, максимальный ущерб для нефтяных компаний может составить 10-13% EBITDA (аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации, – прим. ред.). Однако длительные ограничения маловероятны, то есть реальный ущерб может составить не более 1-2% от годовой EBITDA.

К тому же, замечает Потавин, Россия производит значительно больше бензина и тем более дизеля, чем потребляет, – то есть ограничение экспорта быстро приведет к профициту на внутреннем рынке. На этом фоне для стабилизации ситуации достаточно ограничений сроком на месяц. Причем российский объем экспорта дизеля производится по ценам, близким к мировым.

"При этом в глобальном масштабе цены на дизельное топливо уже находятся на повышенном уровне из-за роста цен на нефть и нехватки перерабатывающих мощностей. Ограничения на экспорт российского топлива могут усугубить данную проблему. Но мы полагаем, что долгосрочно ограничения вводиться не будут, поскольку это может привести к затовариванию внутреннего рынка и падению цен на нем", – уверен аналитик.

Что касается налогового маневра, из-за которого происходит постоянное повышение стоимости топлива, то это нормальный шаг с точки зрения стабильности государственных финансов, считает специалист. Изначально этот маневр предполагал перенос налогооблагаемой нагрузки с экспорта на внутренний рынок. Однако этот перенос затронул и регуляторы – пошлины, которые постоянно падали, а также акцизы, при маневре возраставшие. Это приводит к повышению прибыльности экспортных поставок.

"В принципе, здесь следует стимулировать внутренних игроков поставлять товар на биржу через введение соответствующих нормативов, в том числе плавающих. Кроме того, можно предусмотреть скидку на акциз на каждую тонну, поставленную через биржу. Это стимулировало бы биржевую реализацию", – рассуждает Григорий Баженов.

Кроме того, следует скорректировать графики ремонта НПЗ с динамикой спроса, чтобы предприятия не вставали на ремонт в период повышенного спроса на свою продукцию. Также следует развивать другие производные инструменты, которые бы позволяли участникам рынка планировать свою деятельность, в том числе открытость графиков ремонта перерабатывающих предприятий, убежден Григорий Баженов.