Чем занимались барнаульцы и гости Алтайского края на новогодних каникулах

Турбазы, катки, кинотеатры? Где предпочитали проводить длинные каникулы жители и гости региона

12 января 2023, 08:16, ИА Амител

Радиостанция Business FM Барнаул подводит итоги праздничных дней жителей и гостей Алтайского края.

Одним из популярных видов отдыха, конечно, стали туристические базы. В лидерах традиционно была Белокуриха. В первую очередь благодаря горнолыжной трассе, которая в этом году вошла в топ-10 самых популярных в России. Также большим спросом пользовался Тягун – молодой, но быстро развивающийся туристический кластер в Заринском районе.

«Там раньше всех других регионов начинается зимний туристический сезон, очень много снега, поэтому туда любят ездить лыжники. Ребята, которые там работают, стаптывают лыжню ещё в начале декабря и устраивают огромное количество лыжных марафонов, соревнований, активностей. Также там есть небольшой склон для горнолыжников и сноубордистов», — рассказывает директор АНО «Алтайтурцентр» Александра Томашевич.

Весело на новогодних каникулах было на «Бирюзовой Катуни». На базах отдыха в этом районе почти каждый день устраивали массовые народные гулянья. По словам гендиректора особой экономической зоны Сергея Сошенко, спрос на размещение в первых числах января был стабильно высоким, несмотря на то, что цены в этом году увеличились на 15-20%.

Жители региона активно посещали и городские развлечения. Так, по словам управляющей сетью «Киномир» в Барнауле Анастасии Семенчиной, в новогодние каникулы спрос на киносеансы был намного выше, чем в последние месяцы 2022 года. Посещаемость сопоставима с прошлогодними январскими праздниками, при том что в этом году залы IMAX были закрыты.

Лыжные базы и катки тоже пользовались спросом. По словам управляющего катком «Льдинка» в парке Смертина Артёма Логинова, на каникулах сюда ежедневно приходили около 700 человек. Многолюдно было и на других ледовых площадках Барнаула.

Праздничные итоги подвели и учреждения культуры Алтайского края. За несколько дней каникул более 110 тысяч зрителей побывали в театрах, посетили концерты, музеи, библиотеки, выставки и мастер-классы, в том числе специально подготовленные новогодние программы. Похоже, для жителей Барнаула и Алтайского края праздничные дни действительно стали зимними каникулами, которые позволили и отдохнуть от рабочей суеты, и провести время с пользой.