НОВОСТИПолитика

В 2026 году в РФ пройдут выборы в Госдуму, 39 региональных парламентов и семи губернаторов

Кремль стремится по возможности минимизировать число избирательных кампаний, параллельных выборам в Госдуму

12 января 2026, 11:45, ИА Амител

Выборы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Выборы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2026 году в России пройдут масштабные избирательные кампании. Помимо выборов нового, девятого созыва Государственной Думы, в 39 субъектах будут обновлены составы региональных законодательных собраний, а в десяти административных центрах – городские советы. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

При этом губернаторских выборов, согласно текущим данным, запланировано всего семь. Они пройдут в республиках Мордовия, Тыва, Чечня, а также в Белгородской, Пензенской, Ульяновской и Тверской областях. В сентябре истекут полномочия почти 1,8 тысячи депутатов региональных парламентов. Наиболее масштабные кампании по выборам заксобраний ожидаются в Дагестане (90 депутатских мандатов), Алтайском крае (68 мандатов) и Пермском крае (60 мандатов).

Как отмечают эксперты, процитированные изданием, Кремль стремится по возможности минимизировать число избирательных кампаний, параллельных выборам в Госдуму. Это связано с тем, что региональные и местные повестки могут создавать дополнительные политические риски и отвлекать внимание от федеральной кампании.

Губернаторы Россия Политика выборы

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

11:49:45 12-01-2026

А зачем???

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

12:00:38 12-01-2026

Гость (11:49:45 12-01-2026) А зачем???... Чтобы, типа, демократия и была возможность ткнуть носом лохторат: "А вы сами выбирали!"
😁

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:32:06 12-01-2026

Кхм... (12:00:38 12-01-2026) Чтобы, типа, демократия и была возможность ткнуть носом лохт...
Голосование можно в МАХе провести для лучшей точности и тайности.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

11:59:13 12-01-2026

"Кремль стремится по возможности минимизировать число избирательных кампаний..."
🤣
Да мы знаем.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Медведь-шатун

12:14:28 12-01-2026

Что значит, зачем!?, Вы не представляете какие это деньги!, сколько людей повысят свое финансовое положение, начиная с учителей, прочей обслуги, ну и т.д. и т.п....

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:22:12 12-01-2026

Выборы были в конце восьмидесятых и начало девяностых прошлого века....

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Акакий

13:07:55 12-01-2026

А действительно,зачем попусту тратить народные деньги?Что это поменяет?Пусть лучше все эти немалые миллиарды пустят на жильё для сирот,на лечение больных детей,на улучшение жизни пенсионеров,врачей,учителей.Толку будет больше в сложившихся реалиях.Я не прав?

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:28:42 12-01-2026

Я чуствкю себя чужим на этом празднике жизни

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:01:38 12-01-2026

Когда пишут про экономию денег, ожидай что потратят в два раза больше!

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:20:29 12-01-2026

Гость (15:01:38 12-01-2026) Когда пишут про экономию денег, ожидай что потратят в два ра...
Санкции лишили возможности Большим Акулам капитализма вывозить в офшоры миллиарды, зато внутренние мелкие пираньи капитализма грызут все, на чем можно поживиться и в этой компании свое не упустят.

  -19 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров