В 2026 году в РФ пройдут выборы в Госдуму, 39 региональных парламентов и семи губернаторов

Кремль стремится по возможности минимизировать число избирательных кампаний, параллельных выборам в Госдуму

12 января 2026, 11:45, ИА Амител

Выборы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2026 году в России пройдут масштабные избирательные кампании. Помимо выборов нового, девятого созыва Государственной Думы, в 39 субъектах будут обновлены составы региональных законодательных собраний, а в десяти административных центрах – городские советы. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

При этом губернаторских выборов, согласно текущим данным, запланировано всего семь. Они пройдут в республиках Мордовия, Тыва, Чечня, а также в Белгородской, Пензенской, Ульяновской и Тверской областях. В сентябре истекут полномочия почти 1,8 тысячи депутатов региональных парламентов. Наиболее масштабные кампании по выборам заксобраний ожидаются в Дагестане (90 депутатских мандатов), Алтайском крае (68 мандатов) и Пермском крае (60 мандатов).

Как отмечают эксперты, процитированные изданием, Кремль стремится по возможности минимизировать число избирательных кампаний, параллельных выборам в Госдуму. Это связано с тем, что региональные и местные повестки могут создавать дополнительные политические риски и отвлекать внимание от федеральной кампании.