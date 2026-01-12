В 2026 году в РФ пройдут выборы в Госдуму, 39 региональных парламентов и семи губернаторов
Кремль стремится по возможности минимизировать число избирательных кампаний, параллельных выборам в Госдуму
12 января 2026, 11:45, ИА Амител
В 2026 году в России пройдут масштабные избирательные кампании. Помимо выборов нового, девятого созыва Государственной Думы, в 39 субъектах будут обновлены составы региональных законодательных собраний, а в десяти административных центрах – городские советы. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".
При этом губернаторских выборов, согласно текущим данным, запланировано всего семь. Они пройдут в республиках Мордовия, Тыва, Чечня, а также в Белгородской, Пензенской, Ульяновской и Тверской областях. В сентябре истекут полномочия почти 1,8 тысячи депутатов региональных парламентов. Наиболее масштабные кампании по выборам заксобраний ожидаются в Дагестане (90 депутатских мандатов), Алтайском крае (68 мандатов) и Пермском крае (60 мандатов).
Как отмечают эксперты, процитированные изданием, Кремль стремится по возможности минимизировать число избирательных кампаний, параллельных выборам в Госдуму. Это связано с тем, что региональные и местные повестки могут создавать дополнительные политические риски и отвлекать внимание от федеральной кампании.
11:49:45 12-01-2026
А зачем???
12:00:38 12-01-2026
Гость (11:49:45 12-01-2026) А зачем???... Чтобы, типа, демократия и была возможность ткнуть носом лохторат: "А вы сами выбирали!"
😁
13:32:06 12-01-2026
Кхм... (12:00:38 12-01-2026) Чтобы, типа, демократия и была возможность ткнуть носом лохт...
Голосование можно в МАХе провести для лучшей точности и тайности.
11:59:13 12-01-2026
"Кремль стремится по возможности минимизировать число избирательных кампаний..."
🤣
Да мы знаем.
12:14:28 12-01-2026
Что значит, зачем!?, Вы не представляете какие это деньги!, сколько людей повысят свое финансовое положение, начиная с учителей, прочей обслуги, ну и т.д. и т.п....
12:22:12 12-01-2026
Выборы были в конце восьмидесятых и начало девяностых прошлого века....
13:07:55 12-01-2026
А действительно,зачем попусту тратить народные деньги?Что это поменяет?Пусть лучше все эти немалые миллиарды пустят на жильё для сирот,на лечение больных детей,на улучшение жизни пенсионеров,врачей,учителей.Толку будет больше в сложившихся реалиях.Я не прав?
13:28:42 12-01-2026
Я чуствкю себя чужим на этом празднике жизни
15:01:38 12-01-2026
Когда пишут про экономию денег, ожидай что потратят в два раза больше!
17:20:29 12-01-2026
Гость (15:01:38 12-01-2026) Когда пишут про экономию денег, ожидай что потратят в два ра...
Санкции лишили возможности Большим Акулам капитализма вывозить в офшоры миллиарды, зато внутренние мелкие пираньи капитализма грызут все, на чем можно поживиться и в этой компании свое не упустят.