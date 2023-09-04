Больше месяца в Алтайском крае ищут 19-летнего парня
Он ушел из дома 1 августа и не вернулся
04 сентября 2023, 07:01, ИА Амител
Фото: Лиза Алерт
В Алтайском крае больше месяца ведутся поиски пропавшего 19-летнего молодого человека. Об этом рассказали поисковики отряда "Лиза Алерт".
Евгений Вейбер ушел из дома в поселке Октябрьском Кытмановского района 1 августа и не вернулся.
Приметы: рост 177 см, телосложение xудощавое, глаза зелёные, волосы тёмно-русые.
Был одет: чёрная олимпийка с красными рукавами, серые трико, чёрные сланцы.
Тех, кто может обладать информацией о местоположении пропавшего, просят обращаться по номерам 8 (800) 700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.
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