Надежда на кассацию. Чем закончился суд между пабликом "Барнаул 22" и лицеем № 122?
25 июня 2024 года решение по делу принял апелляционный суд
05 июля 2024, 07:01, Антон Дегтярев
25 июня 2024 года Алтайский краевой суд вынес новое решение по делу интернет-сообщества "Барнаул 22" и лицея № 122. Защита паблика добилась небольшого смягчения приговора, который вынес Центральный районный суд Барнаула в марте 2024 года. Тогда он частично удовлетворил иск директора школы Игоря Зеленцова и признал чуть ли не всю публикацию несоответствующей действительности. Теперь же ложной информацией признали меньшую часть текста. Адвокаты сообщества намерены обратиться в кассационную инстанцию, чтобы доказать достоверность всего поста целиком. Подробнее о процессе рассказала юрист Наталья Вишневская, которая представляет интересы сообщества "Барнаул 22" в суде.
Что это за дело?
Летом 2023 года директор лицея № 122 Игорь Зеленцов подал в суд на сообщество "Барнаул 22" по статье о защите чести, достоинства и деловой репутации. Его возмутил пост, в котором родители учащихся лицея № 122 рассказали, что в течение последних пяти лет в школе происходит текучка кадров, директор "позволяет себе выражаться в сторону учителей и детей", педагоги без соответствующего образования проводят уроки в школе, учеников отчитывают за форму и так далее. Зеленцов потребовал заплатить компенсацию 10 тысяч рублей, извиниться и удалить пост. Подробнее о конфликте можно прочитать здесь.
Как шел суд?
Суд по делу начался в сентябре 2023 года. При этом процесс закрыли от журналистов по требованию Игоря Зеленцова. В ходе заседаний были опрошены учителя со стороны паблика "Барнаул 22", а также члены родительского комитета и преподаватели школы, которые поддержали директора.
Затем производство по делу приостановилось, так как шла экспертиза публикаций сообщества. Ее результаты пришли лишь в начале 2024 года.
"Экспертиза оценивала, есть ли негативное содержание в посте, и она признала, что есть. Но это не имело большого значения. Если в публикации присутствует негативное суждение, но сама она соответствует действительности, то материал не подлежит удалению. А вот если пост и негативный, и не соответствующий действительности, то такая публикация удаляется. Одновременно должны быть и негативный характер публикации, и несоответствие ее фактам. Поэтому главное для нас – доказать достоверность публикации", – подчеркнула Вишневская.
В карточке дела сказано, что последнее заседание Центрального районного суда состоялось еще 20 марта 2024 года и иск Зеленцова был удовлетворен частично. По словам Натальи Вишневской, практически вся публикация "Барнаул 22" была признана не соответствующей действительности и порочащей честь и достоинство директора. В пользу Зеленцова взыскали компенсацию морального вреда 10 тысяч рублей. Также на сообщество возложили обязанность опровергнуть размещенную информацию.
"Дальше будет обжалование"
Решение Центрального районного суда не устроило защиту "Барнаул 22", и она обратилась с апелляционной жалобой в Алтайский краевой суд 29 мая 2024 года. Судебное заседание состоялось 25 июня 2024 года, сказано в картотеке дела. На нем вынесли новый приговор. Краевой суд частично удовлетворил жалобу и исключил из текста некоторые формулировки, сказала Вишневская. Какие именно, будет известно на следующей неделе, когда им придет решение суда, отметила она. При этом по размеру ущерба сторона защиты не возражала – они хотели добиться отмены удаления поста и требования написать опровержение.
"По размеру ущерба никто не возражает, мы с ним не спорим. Считаем, что все сведения, которые изложены в публикации, полностью соответствуют действительности и подтверждаются письменными доказательствами. Пока что часть публикации признана недостоверной. Поэтому дальше тоже будет обжалование, ждем, когда нам дадут текст решения. После этого будем готовить жалобу, по закону на это есть три месяца. Если не будет подтвержден факт распространения недостоверных сведений, то и компенсация морального вреда отменится", – отметила Наталья Вишневская.
Теперь сторона сообщества будет обращаться в кассационную инстанцию. Создатель сообщества "Барнаул22" Алексей Куриленок отметил, что там они намерены добиться справедливости.
"Суд частично удовлетворил нашу жалобу в апелляции, но мы пойдем дальше, в кассационный суд в Кемерове. Я считаю, что у нас в судах было что-то странное. Судебная система такая, что поделать. Будем идти до конца", – прокомментировал он.
При этом решение уже считается вступившим в законную силу. И чтобы перевести компенсацию директору лицея, адвокат ждет, когда дело вернется в суд первой инстанции, и им отдадут реквизиты, объяснила Наталья Вишневская.
Ранее Куриленок рассказывал, что пытался разрешить конфликт с директором мирно, в диалоге, однако сделать это не получилось.
07:42:55 05-07-2024
Вот так ответ за базар долго тянется. Надо было аккуратней, стопроцентную инфу давать, чтобы у директора не было шансов. А захотели усилить эффект, сунули пару непроверенных фактов, дали ему шанс оспорить всю суть
08:45:07 05-07-2024
Этот паблик давно пора смыть в унитаз.
09:05:03 05-07-2024
Случай, когда сочувствия нет ни к одной стороне конфликта. Пусть хоть сожрут друг друга - достойны оба ...
09:40:41 05-07-2024
жабогадюкинг?
09:43:02 05-07-2024
Так что,родители зря жаловались на текучку кадров?" К примеру, только за этот учебный год в одном классе шесть раз поменялся учитель истории."Ничего такого не было и директор очень достойный человек.Просто пропустил постоянную травлю одних учеников другими.
09:45:58 05-07-2024
Гость (09:43:02 05-07-2024) К примеру, только за этот учебный год в одном классе шесть раз поменялся учитель истории.... а в других классах не менялся? и где столько историков нашли? трудовика с физруком подпрягали?
09:50:56 05-07-2024
Гость (09:43:02 05-07-2024) Так что,родители зря жаловались на текучку кадров?" К пример... Так скоро их вообще не останется. Дураков сидеть среди историков, думается, нет.
12:29:44 05-07-2024
Интересно, на чьи деньги судится директор школы? Тратит свои личные или собирает с родителей?
12:34:51 05-07-2024
У любого директора школы можно найти десятки косяков. От трудоустройства родственников в заведение на блатных условиях, до умыкания средств. Бедных людей среди них нет, несмотря на их зарплату.
17:44:02 05-07-2024
Этот, о птичках, совсем не исключение. Педсостав знает все. Могут и рассказать, тем паче, что он переезжает трудиться в столицу. Там уже другой директор.