25 июня 2024 года решение по делу принял апелляционный суд

05 июля 2024, 07:01, Антон Дегтярев

Алтайский краевой суд / Фото: amic.ru

25 июня 2024 года Алтайский краевой суд вынес новое решение по делу интернет-сообщества "Барнаул 22" и лицея № 122. Защита паблика добилась небольшого смягчения приговора, который вынес Центральный районный суд Барнаула в марте 2024 года. Тогда он частично удовлетворил иск директора школы Игоря Зеленцова и признал чуть ли не всю публикацию несоответствующей действительности. Теперь же ложной информацией признали меньшую часть текста. Адвокаты сообщества намерены обратиться в кассационную инстанцию, чтобы доказать достоверность всего поста целиком. Подробнее о процессе рассказала юрист Наталья Вишневская, которая представляет интересы сообщества "Барнаул 22" в суде.

Что это за дело?

Летом 2023 года директор лицея № 122 Игорь Зеленцов подал в суд на сообщество "Барнаул 22" по статье о защите чести, достоинства и деловой репутации. Его возмутил пост, в котором родители учащихся лицея № 122 рассказали, что в течение последних пяти лет в школе происходит текучка кадров, директор "позволяет себе выражаться в сторону учителей и детей", педагоги без соответствующего образования проводят уроки в школе, учеников отчитывают за форму и так далее. Зеленцов потребовал заплатить компенсацию 10 тысяч рублей, извиниться и удалить пост. Подробнее о конфликте можно прочитать здесь.

Игорь Зеленцов / Фото: сайт лицея № 122

Как шел суд?

Суд по делу начался в сентябре 2023 года. При этом процесс закрыли от журналистов по требованию Игоря Зеленцова. В ходе заседаний были опрошены учителя со стороны паблика "Барнаул 22", а также члены родительского комитета и преподаватели школы, которые поддержали директора.

Затем производство по делу приостановилось, так как шла экспертиза публикаций сообщества. Ее результаты пришли лишь в начале 2024 года.

"Экспертиза оценивала, есть ли негативное содержание в посте, и она признала, что есть. Но это не имело большого значения. Если в публикации присутствует негативное суждение, но сама она соответствует действительности, то материал не подлежит удалению. А вот если пост и негативный, и не соответствующий действительности, то такая публикация удаляется. Одновременно должны быть и негативный характер публикации, и несоответствие ее фактам. Поэтому главное для нас – доказать достоверность публикации", – подчеркнула Вишневская.

В карточке дела сказано, что последнее заседание Центрального районного суда состоялось еще 20 марта 2024 года и иск Зеленцова был удовлетворен частично. По словам Натальи Вишневской, практически вся публикация "Барнаул 22" была признана не соответствующей действительности и порочащей честь и достоинство директора. В пользу Зеленцова взыскали компенсацию морального вреда 10 тысяч рублей. Также на сообщество возложили обязанность опровергнуть размещенную информацию.

Центральный районный суд / Фото: amic.ru

"Дальше будет обжалование"

Решение Центрального районного суда не устроило защиту "Барнаул 22", и она обратилась с апелляционной жалобой в Алтайский краевой суд 29 мая 2024 года. Судебное заседание состоялось 25 июня 2024 года, сказано в картотеке дела. На нем вынесли новый приговор. Краевой суд частично удовлетворил жалобу и исключил из текста некоторые формулировки, сказала Вишневская. Какие именно, будет известно на следующей неделе, когда им придет решение суда, отметила она. При этом по размеру ущерба сторона защиты не возражала – они хотели добиться отмены удаления поста и требования написать опровержение.

"По размеру ущерба никто не возражает, мы с ним не спорим. Считаем, что все сведения, которые изложены в публикации, полностью соответствуют действительности и подтверждаются письменными доказательствами. Пока что часть публикации признана недостоверной. Поэтому дальше тоже будет обжалование, ждем, когда нам дадут текст решения. После этого будем готовить жалобу, по закону на это есть три месяца. Если не будет подтвержден факт распространения недостоверных сведений, то и компенсация морального вреда отменится", – отметила Наталья Вишневская.

Алексей Куриленок / Фото: amic.ru

Теперь сторона сообщества будет обращаться в кассационную инстанцию. Создатель сообщества "Барнаул22" Алексей Куриленок отметил, что там они намерены добиться справедливости.

"Суд частично удовлетворил нашу жалобу в апелляции, но мы пойдем дальше, в кассационный суд в Кемерове. Я считаю, что у нас в судах было что-то странное. Судебная система такая, что поделать. Будем идти до конца", – прокомментировал он.

При этом решение уже считается вступившим в законную силу. И чтобы перевести компенсацию директору лицея, адвокат ждет, когда дело вернется в суд первой инстанции, и им отдадут реквизиты, объяснила Наталья Вишневская.

Ранее Куриленок рассказывал, что пытался разрешить конфликт с директором мирно, в диалоге, однако сделать это не получилось.