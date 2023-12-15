С октября 2023 года заседание проходит в закрытом режиме

15 декабря 2023, 07:15, Антон Дегтярев

Суд / Фото: unsplash.com

Центральный районный суд приостановил производство по делу интернет-сообщества "Барнаул 22" и лицея № 122. Процесс будет стоять на паузе до тех пор, пока не придут результаты экспертизы публикации сообщества, из-за которого директор учебного заведения подал на "Барнаул 22" в суд. Об этом amic.ru рассказала юрист Наталья Вишневская, которая представляет интересы сообщества в суде.

"В настоящее время производство приостановлено в связи с тем, что в ноябре суд назначил экспертизу. Она должна определить, имеются ли в тексте какие-либо сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию директора лицея № 122. Теперь ждем результаты экспертизы. Ориентировочно они должны быть готовы через пару месяцев – примерно в начале 2024 года, в январе-феврале", – прокомментировала она.

Проводит экспертизу барнаульская компания "Лингва-эксперт".

По словам Натальи Вишневской, в ходе процесса состоялось уже несколько судебных заседаний. Были опрошены семь учителей со стороны паблика "Барнаул 22". А со стороны лицея № 122 перед судом в качестве свидетелей выступили четыре члена родительского комитета школы. По словам Натальи Вишневской, они рассказали, что не слышали какой-либо грубой речи и выражений от директора образовательного учреждения в отношении детей и учителей.

Напомним, что директор лицея № 122 Игорь Зеленцов подал в суд на сообщество "Барнаул 22" летом 2023 года по статье о защите чести, достоинства и деловой репутации. Он возмутился постом сообщества, в котором родители учеников лицея № 122 рассказывали, что за последние пять лет в образовательном учреждении происходит текучка кадров, директор "позволяет себе выражаться в сторону учителей и детей", педагоги без образования проводят уроки в школе и так далее.

22 августа состоялось предварительное судебное слушание, а 13 сентября – первое полноценное. Подробнее о конфликте можно прочитать здесь.

С октября 2023 года Центральный районный суд Барнаула закрыл процесс между директором лицея № 122 и интернет-сообществом "Барнаул 22". Против участия журналистов в процессе высказалась сторона Игоря Зеленцова.