Закрыть процесс потребовала сторона директора лицея № 122

16 октября 2023, 16:05, ИА Амител

Cуд / Фото: amic.ru

Центральный районный суд Барнаула закрыл процесс между директором лицея № 122 и интернет-сообществом "Барнаул 22". Теперь на нем не смогут присутствовать журналисты и слушатели, передает корреспондент amic.ru из зала суда.

Почему закрыли заседание?

Второе заседание по делу интернет-сообщества "Барнаул 22" против директора лицея № 122 Игоря Зеленцова состоялось в Центральном районном суде 16 октября. Процесс был открытым, однако еще в самом начале суда сторона Зеленцова попросила сделать заседание закрытым и направила устное ходатайство по этому поводу.

Защитник Зеленцова возразила против участия журналиста amic.ru в процессе, отметив, что участие корреспондентов к делу не относится, директор против огласки процесса в СМИ до решения суда, "статья им не нужна", а комментарии к публикации amic.ru о суде могут бросить тень на Зеленцова и "пагубно повлиять на его здоровье".

Представитель паблика "Барнаул 22", напротив, был за присутствие журналистов на процессе, настаивая на том, что заседание открытое, оснований для его закрытия нет и "свобода слова все еще существует". Судья в итоге встал на сторону Зеленцова и удовлетворил ходатайство о закрытии заседания, потому что в нем затрагиваются личные права сторон и несовершеннолетних (в том числе внучки директора), оглашаются их фамилии и имена. В дальнейшем дело будет рассматриваться на закрытом заседании.

Что это за суд?

Напомним, что директор лицея № 122 подал в суд на сообщество "Барнаул 22" летом 2022 года по статье о защите чести, достоинства и деловой репутации. Он был недоволен постом "Барнаула 22", в котором родители учащихся лицея рассказывали, что за последние пять лет в учреждении происходит текучка кадров. 22 августа состоялось предварительное судебное слушание, а 13 сентября в 10:00 – первое полноценное. Подробнее о процессе amic.ru писал здесь.

На заседании 16 октября сторона защиты намерена была представить новые доказательства, которые должны были опровергнуть позицию директора. Также суд намеревался заслушать свидетелей.