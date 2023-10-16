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Суд между пабликом "Барнаул 22" и директором лицея № 122 пройдет в закрытом режиме

Закрыть процесс потребовала сторона директора лицея № 122

16 октября 2023, 16:05, ИА Амител

Cуд / Фото: amic.ru
Cуд / Фото: amic.ru

Центральный районный суд Барнаула закрыл процесс между директором лицея № 122 и интернет-сообществом "Барнаул 22". Теперь на нем не смогут присутствовать журналисты и слушатели, передает корреспондент amic.ru из зала суда.

Почему закрыли заседание?

Второе заседание по делу интернет-сообщества "Барнаул 22" против директора лицея № 122 Игоря Зеленцова состоялось в Центральном районном суде 16 октября. Процесс был открытым, однако еще в самом начале суда сторона Зеленцова попросила сделать заседание закрытым и направила устное ходатайство по этому поводу.

Защитник Зеленцова возразила против участия журналиста amic.ru в процессе, отметив, что участие корреспондентов к делу не относится, директор против огласки процесса в СМИ до решения суда, "статья им не нужна", а комментарии к публикации amic.ru о суде могут бросить тень на Зеленцова и "пагубно повлиять на его здоровье".

Представитель паблика "Барнаул 22", напротив, был за присутствие журналистов на процессе, настаивая на том, что заседание открытое, оснований для его закрытия нет и "свобода слова все еще существует". Судья в итоге встал на сторону Зеленцова и удовлетворил ходатайство о закрытии заседания, потому что в нем затрагиваются личные права сторон и несовершеннолетних (в том числе внучки директора), оглашаются их фамилии и имена. В дальнейшем дело будет рассматриваться на закрытом заседании.

Что это за суд?

Напомним, что директор лицея № 122 подал в суд на сообщество "Барнаул 22" летом 2022 года по статье о защите чести, достоинства и деловой репутации. Он был недоволен постом "Барнаула 22", в котором родители учащихся лицея рассказывали, что за последние пять лет в учреждении происходит текучка кадров. 22 августа состоялось предварительное судебное слушание, а 13 сентября в 10:00 – первое полноценное. Подробнее о процессе amic.ru писал здесь.

На заседании 16 октября сторона защиты намерена была представить новые доказательства, которые должны были опровергнуть позицию директора. Также суд намеревался заслушать свидетелей.

Барнаул суд громкое дело школы

Комментарии 7

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Гость

16:23:26 16-10-2023

Ну значит есть чего скрывать. ишь какой...СМИ его обидели. Обидчивый. Судее незачёт. ВОТ ТАКИХ КАДРОВ мутных нужно на чистую воду выводить. И лишать высокопоставленных должностей, и самого кадра и семью, ежели есть "пропихнутые" на теплые местечки родственнички.

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Гость

16:27:55 16-10-2023

какой то ранимый тип. он точно директор? там вроде люди потолстокожее будут.

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Гость

17:08:23 16-10-2023

А что, для кого-то секрет, что народ бежит из образования вот из-за таких горе-"директоров"?

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Гость

09:00:16 17-10-2023

Текучка кадров везде, ну не хотят к примеру социальные работники и специалисты по социальной работе работать за 20-25 т. и ни чего Министерство социальной защиты не чешется - главное ведь руководители хорошо живут и главный бухгалтер в помощь.

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Ольга

09:55:09 17-10-2023

Amic, а вы уверены, что стоило выпускать эту статью? А то и на вас в суд подадут (тьфу-тьфу-тьфу) :)

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Гость

19:57:57 17-10-2023

Рука руку моет или ворон ворону....Грехов за ним много.Один из них-устроил дочь на место-инженера по тех.без-и. Откуда она благополучно ушла в декрет. Или сделать субботу рабочей, очень выгодно,когда речь заходит об оплате скажем горячей воды,которой не наблюдается... и другие нюансы. А сколько седых волос добавилось у его бедного бухгалтера, пока его отмазывали. При желании эта женщина может отправить его на десятки лет на экскурсию в места не столь отдаленные. Ну кто захочет работать с таким предприимчивым руководителем.

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Гость

20:01:45 17-10-2023

Кстати,сейчас им занимается прокуратура после жалобы учителей. А он отсиживается на больничных.

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