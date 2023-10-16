Суд между пабликом "Барнаул 22" и директором лицея № 122 пройдет в закрытом режиме
Закрыть процесс потребовала сторона директора лицея № 122
16 октября 2023, 16:05, ИА Амител
Центральный районный суд Барнаула закрыл процесс между директором лицея № 122 и интернет-сообществом "Барнаул 22". Теперь на нем не смогут присутствовать журналисты и слушатели, передает корреспондент amic.ru из зала суда.
Почему закрыли заседание?
Второе заседание по делу интернет-сообщества "Барнаул 22" против директора лицея № 122 Игоря Зеленцова состоялось в Центральном районном суде 16 октября. Процесс был открытым, однако еще в самом начале суда сторона Зеленцова попросила сделать заседание закрытым и направила устное ходатайство по этому поводу.
Защитник Зеленцова возразила против участия журналиста amic.ru в процессе, отметив, что участие корреспондентов к делу не относится, директор против огласки процесса в СМИ до решения суда, "статья им не нужна", а комментарии к публикации amic.ru о суде могут бросить тень на Зеленцова и "пагубно повлиять на его здоровье".
Представитель паблика "Барнаул 22", напротив, был за присутствие журналистов на процессе, настаивая на том, что заседание открытое, оснований для его закрытия нет и "свобода слова все еще существует". Судья в итоге встал на сторону Зеленцова и удовлетворил ходатайство о закрытии заседания, потому что в нем затрагиваются личные права сторон и несовершеннолетних (в том числе внучки директора), оглашаются их фамилии и имена. В дальнейшем дело будет рассматриваться на закрытом заседании.
Что это за суд?
Напомним, что директор лицея № 122 подал в суд на сообщество "Барнаул 22" летом 2022 года по статье о защите чести, достоинства и деловой репутации. Он был недоволен постом "Барнаула 22", в котором родители учащихся лицея рассказывали, что за последние пять лет в учреждении происходит текучка кадров. 22 августа состоялось предварительное судебное слушание, а 13 сентября в 10:00 – первое полноценное. Подробнее о процессе amic.ru писал здесь.
На заседании 16 октября сторона защиты намерена была представить новые доказательства, которые должны были опровергнуть позицию директора. Также суд намеревался заслушать свидетелей.
16:23:26 16-10-2023
Ну значит есть чего скрывать. ишь какой...СМИ его обидели. Обидчивый. Судее незачёт. ВОТ ТАКИХ КАДРОВ мутных нужно на чистую воду выводить. И лишать высокопоставленных должностей, и самого кадра и семью, ежели есть "пропихнутые" на теплые местечки родственнички.
16:27:55 16-10-2023
какой то ранимый тип. он точно директор? там вроде люди потолстокожее будут.
17:08:23 16-10-2023
А что, для кого-то секрет, что народ бежит из образования вот из-за таких горе-"директоров"?
09:00:16 17-10-2023
Текучка кадров везде, ну не хотят к примеру социальные работники и специалисты по социальной работе работать за 20-25 т. и ни чего Министерство социальной защиты не чешется - главное ведь руководители хорошо живут и главный бухгалтер в помощь.
09:55:09 17-10-2023
Amic, а вы уверены, что стоило выпускать эту статью? А то и на вас в суд подадут (тьфу-тьфу-тьфу) :)
19:57:57 17-10-2023
Рука руку моет или ворон ворону....Грехов за ним много.Один из них-устроил дочь на место-инженера по тех.без-и. Откуда она благополучно ушла в декрет. Или сделать субботу рабочей, очень выгодно,когда речь заходит об оплате скажем горячей воды,которой не наблюдается... и другие нюансы. А сколько седых волос добавилось у его бедного бухгалтера, пока его отмазывали. При желании эта женщина может отправить его на десятки лет на экскурсию в места не столь отдаленные. Ну кто захочет работать с таким предприимчивым руководителем.
20:01:45 17-10-2023
Кстати,сейчас им занимается прокуратура после жалобы учителей. А он отсиживается на больничных.