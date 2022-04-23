Будущее онлайн-продаж. Как зарабатывать на интернет-магазине в мессенджерах

Сейчас большинство целевой аудитории в интернете — это миллениалы, то есть те, кто родился с 1980 по 2000 год. Они не выпускают из рук гаджеты и много времени проводят в социальных сетях. Миллениалы предпочитают вместо звонка по телефону отправить сообщение в мессенджере, а перед покупкой товаров и услуг ищут информацию о них в интернете.

Чтобы вывести своё дело в онлайн и захватить часть этой прогрессивной аудитории, можно воспользоваться сервисом Digarson. Это уникальная система-конструктор, которая объединяет в себе интернет-магазин в соцсетях, чат-бот, CRM и целый арсенал бесплатных маркетинговых инструментов.

«Для эффективной работы в онлайн-формате необходимы площадка для присутствия в интернете, канал коммуникаций, платформа для ведения клиентской базы и анализа продаж и различные маркетинговые программы — бонусы, акции, рассылки. При этом у предпринимателей не всегда есть финансовая возможность внедрения всех этих инструментов. Поэтому Digarson — идеальное решение для локального бизнеса», — рассказывает руководитель digital-агентства Zavod Ирина Колясникова.

Digarson даёт возможность запустить свой онлайн-магазин в короткие сроки. Это особенно актуально сейчас, когда заблокированы популярные социальные сети, и предприниматели потеряли точку контакта с клиентом. С помощью сервиса клиент может быстро и просто сделать заказ на доставку или самовывоз товара через чат-бот в Telegram. Кроме того, здесь уже подключены такие эффективные инструменты, как программа лояльности, кешбэк, рассылка, приветственный бонус, реферальная программа, опрос.

Команда барнаульского digital-агентства Zavod работает с сервисом уже два года. Стоимость создания интернет-магазина в Digarson в десятки раз дешевле сайта с интернет-магазином или приложения, а разработка и подключение занимает одну-две недели.

Digital-агентство ZAVOD

Адрес: проспект Социалистический, 109, каб. 110

Телефон: 202-739

WA: +79831739948

Сайт