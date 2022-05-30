Как закрытие моста на Новом рынке отразилось на предприятиях Барнаула?

Мост на Новом рынке в Барнауле закрыт уже неделю. Первые дни жители краевой столицы привыкали к этому факту и учились передвигаться по городу новыми маршрутами. «Business FM Барнаул» решил узнать, как закрытие моста отразилось на предприятиях Барнаула?

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Оказалось, что некоторые были вынуждены поменять график работы, перестроить логистику и даже организовать собственные автобусные маршруты. А кто-то пока только присматривается к обстановке. Дополнительные меры уже предпринял Барнаульский станкостроительный завод.

Заместитель генерального директора по кадрам и социальным вопросам холдинга «Барнаульский станкостроительный завод» Антон Степанов пояснил, что почти из двух тысяч работников порядка 250 человек ездили на работу в первую смену по маршруту трамвая № 3. Теперь он не ходит и предприятие заключило договор с транспортной компанией для доставки своих сотрудников автобусами. Утром их собирают в районе «Норд-Веста» и Дома быта, а вечером развозят на эти же точки. Однако часть работников предпочли другой вид транспорта — экологичный.

«У нас очень много велосипедистов стало. Если раньше на нашей велосипедной парковке перед главным зданием заводоуправления — велосипедов, мотоциклов, самокатов, я всё в совокупности взял, — около 20 набиралось, то уже парковки не хватает. Мы подумываем её расширять, в два раза больше их стало. Люди уже по два велосипеда к одному креплению крепят. И сейчас мы планируем вторую линию этих парковочных ободов делать, куда можно крепить, ставить. Такие будем мероприятия делать, раз люди сейчас на велосипеды активно пересаживаются, чтобы не стоять в пробках», — пояснил Антон Степанов.

Также на заводе изменили график работы. Теперь работники Станкостроительного трудятся не с восьми, а с семи утра. А поставку материалов и комплектующих на заводе перевели на ночное время в связи с ограничением передвижения грузового транспорта на улице Челюскинцев и проспекте Калинина. На Барнаульском комбинате железобетонных изделий тоже перешли на ночную доставку.

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На Барнаульском заводе механических прессов с внесением изменений в бизнес-процесс пока не торопятся. Помощник руководителя по кадрам и связям с общественностью Александр Пугач рассказал, что из всего коллектива численностью 600 человек за железной дорогой живут лишь 40, и это не отражается на работе предприятия. Да и в целом с момента закрытия моста у Мехпрессов практически ничего не изменилось и вряд ли какие-то глобальные перемены случатся.

«Всё зависит от дисциплинированности водителей. Потому что ещё и автобусы выскакивают в общий поток, легковые автомобили пытаются использовать выделенные полосы для общественного транспорта. Я думаю, что сейчас ещё камеры установят и привыкнут все к существующему режиму. Время проезда до работы, конечно, увеличилось. Для кого — на полчаса, для кого — на двадцать минут, но это не критично», — рассказал Александр Пугач.

Другие крупные предприятия Барнаула нашей радиостанции ответили, что тоже пока не внесли существенных изменений в организацию рабочего процесса. Поэтому из нашего мини-опроса можно сделать вывод, что больше всего закрытие моста отразилось на Станкостроительном заводе.