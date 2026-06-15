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Бутылки, подгузники и окурки: жители Лебяжьего пожаловались на горы мусора у озера

Всего за 20 минут им удалось собрать 18 пакетов мусора

15 июня 2026, 16:09, ИА Амител

Горы мусора у озера / Фото: Barnaul 22
Горы мусора у озера / Фото: Barnaul 22

Жительница барнаульского поселка Лебяжье призвала отдыхающих бережнее относиться к природе, после того как вместе с дочерью собрала у местного озера 18 мешков мусора. О произошедшем женщина рассказала в сообществе Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

По словам горожанки, во время прогулки она обратила внимание на большое количество отходов, оставленных после отдыхающих. Увиденное настолько ее возмутило, что женщина вернулась домой за мусорными пакетами и вместе с дочерью начала уборку территории.

Как отметила жительница Лебяжьего, всего за 20 минут им удалось собрать 18 пакетов мусора на относительно небольшом участке берега.

«... В основном [были] бутылки из-под алкоголя, пачки из-под сигарет, детские подгузники. Пришлось несколько раз ходить до мусорки, чтобы все вынести», — рассказала она.

Женщина обратилась к жителям и гостям краевой столицы с просьбой убирать за собой отходы и уважительно относиться к местам отдыха.

По ее словам, такие природные территории дают возможность бесплатно проводить время на свежем воздухе, поэтому сохранение их чистоты зависит прежде всего от ответственности самих отдыхающих.

Мусор / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Барнаул Экология мусор
       

Комментарии 7

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Гость

16:27:28 15-06-2026

Ну а что вы хотели, там по большей части маргинальные компании отдыхают.

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Гость

22:10:40 15-06-2026

Гость (16:27:28 15-06-2026) Ну а что вы хотели, там по большей части маргинальные компан... Ну да...В таком случае очень большая часть барнаульцев из этой маргинальной компании. Потому как свинячат повсеместно. Кто просто окурки кидает с балконов, кто фантики и обертки до мусорки донести не в состоянии.А кто вот так нагадил и не убрал- все звенья одной цепи. Если с детства приучать- результат не заставит себя ждать. А так яблоня от яблони...Штрафы могли бы улучшить положение, если бы они были реальными, но это в нашей Раши это утопия.

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Кость

17:00:44 15-06-2026

Поставьте контейнер для мусора и вопрос решён

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Гость

22:12:55 15-06-2026

Кость (17:00:44 15-06-2026) Поставьте контейнер для мусора и вопрос решён ... Вряд ли...

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Гость

07:42:40 16-06-2026

Кость (17:00:44 15-06-2026) Поставьте контейнер для мусора и вопрос решён ... По городу полно мусорок, а толку. У " милых детишек" выбросить фантик на землю вместо рядом стоящей урны считается признаком крутости. Даже сигаретных пачек и бычков сейчас меньше валяется, чем оберток от детских вкусняшек.

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Гость

19:07:29 15-06-2026

Это собаки там отдыхали😅

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Гость

01:32:53 16-06-2026

закрывайте, делайте платно - вуаля. чистота и тишина

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