Бутылки, подгузники и окурки: жители Лебяжьего пожаловались на горы мусора у озера
Всего за 20 минут им удалось собрать 18 пакетов мусора
15 июня 2026, 16:09, ИА Амител
Жительница барнаульского поселка Лебяжье призвала отдыхающих бережнее относиться к природе, после того как вместе с дочерью собрала у местного озера 18 мешков мусора. О произошедшем женщина рассказала в сообществе Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
По словам горожанки, во время прогулки она обратила внимание на большое количество отходов, оставленных после отдыхающих. Увиденное настолько ее возмутило, что женщина вернулась домой за мусорными пакетами и вместе с дочерью начала уборку территории.
Как отметила жительница Лебяжьего, всего за 20 минут им удалось собрать 18 пакетов мусора на относительно небольшом участке берега.
«... В основном [были] бутылки из-под алкоголя, пачки из-под сигарет, детские подгузники. Пришлось несколько раз ходить до мусорки, чтобы все вынести», — рассказала она.
Женщина обратилась к жителям и гостям краевой столицы с просьбой убирать за собой отходы и уважительно относиться к местам отдыха.
По ее словам, такие природные территории дают возможность бесплатно проводить время на свежем воздухе, поэтому сохранение их чистоты зависит прежде всего от ответственности самих отдыхающих.
16:27:28 15-06-2026
Ну а что вы хотели, там по большей части маргинальные компании отдыхают.
22:10:40 15-06-2026
Гость (16:27:28 15-06-2026) Ну а что вы хотели, там по большей части маргинальные компан... Ну да...В таком случае очень большая часть барнаульцев из этой маргинальной компании. Потому как свинячат повсеместно. Кто просто окурки кидает с балконов, кто фантики и обертки до мусорки донести не в состоянии.А кто вот так нагадил и не убрал- все звенья одной цепи. Если с детства приучать- результат не заставит себя ждать. А так яблоня от яблони...Штрафы могли бы улучшить положение, если бы они были реальными, но это в нашей Раши это утопия.
17:00:44 15-06-2026
Поставьте контейнер для мусора и вопрос решён
22:12:55 15-06-2026
Кость (17:00:44 15-06-2026) Поставьте контейнер для мусора и вопрос решён ... Вряд ли...
07:42:40 16-06-2026
Кость (17:00:44 15-06-2026) Поставьте контейнер для мусора и вопрос решён ... По городу полно мусорок, а толку. У " милых детишек" выбросить фантик на землю вместо рядом стоящей урны считается признаком крутости. Даже сигаретных пачек и бычков сейчас меньше валяется, чем оберток от детских вкусняшек.
19:07:29 15-06-2026
Это собаки там отдыхали😅
01:32:53 16-06-2026
закрывайте, делайте платно - вуаля. чистота и тишина