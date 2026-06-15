Бутылки, подгузники и окурки: жители Лебяжьего пожаловались на горы мусора у озера

Всего за 20 минут им удалось собрать 18 пакетов мусора

15 июня 2026, 16:09, ИА Амител

Горы мусора у озера / Фото: Barnaul 22

Жительница барнаульского поселка Лебяжье призвала отдыхающих бережнее относиться к природе, после того как вместе с дочерью собрала у местного озера 18 мешков мусора. О произошедшем женщина рассказала в сообществе Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

По словам горожанки, во время прогулки она обратила внимание на большое количество отходов, оставленных после отдыхающих. Увиденное настолько ее возмутило, что женщина вернулась домой за мусорными пакетами и вместе с дочерью начала уборку территории.

Как отметила жительница Лебяжьего, всего за 20 минут им удалось собрать 18 пакетов мусора на относительно небольшом участке берега.

«... В основном [были] бутылки из-под алкоголя, пачки из-под сигарет, детские подгузники. Пришлось несколько раз ходить до мусорки, чтобы все вынести», — рассказала она.

Женщина обратилась к жителям и гостям краевой столицы с просьбой убирать за собой отходы и уважительно относиться к местам отдыха.

По ее словам, такие природные территории дают возможность бесплатно проводить время на свежем воздухе, поэтому сохранение их чистоты зависит прежде всего от ответственности самих отдыхающих.