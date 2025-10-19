Бюджет ОМС Алтайского края на 2026 год превысит 55 млрд рублей

Это на 1,2 млрд рублей больше, чем планировалось на 2025 год

Бюджет обязательного медицинского страхования в Алтайском крае на 2026 год составит более 55 миллиардов рублей. Проект ключевых параметров бюджета был рассмотрен на заседании правления территориального фонда ОМС под председательством зампреда правительства региона Игоря Степаненко.

По словам главы ТФОМС Алтайского края Марины Богатыревой, бюджет на 2026 год является сбалансированным и составит 55,642 млрд рублей. Это на 1,2 млрд рублей больше, чем планировалось на 2025 год. Основным источником формирования доходов останется субвенция из федерального фонда ОМС.

В 2026 году сохранится практика софинансирования расходов медицинских организаций. Средства будут направлены на:

оплату труда вновь принятого медицинского персонала;

стимулирующие выплаты медработникам за своевременное выявление онкологических заболеваний.

Финансирование охватит как амбулаторное, так и стационарное звено медицинской помощи.

Ранее Матвиенко предложила обязать безработных россиян платить по 45 тысяч рублей в фонд ОМС. По ее словам, именно столько за каждого сотрудника перечисляют работодатели, а вот неработающие граждане таких платежей не делают, хотя медицинские услуги получают наравне со всеми.