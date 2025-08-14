Госдума предложила компенсировать платную медицину при недоступности бесплатной
Условия и порядок получения компенсации будет определять правительство
14 августа 2025, 12:45, ИА Амител
Депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и Яна Лантратова направили министру здравоохранения Михаилу Мурашко инициативу о компенсации платных медицинских услуг. Согласно предложению, россияне смогут получить возмещение расходов, если необходимые им услуги по ОМС были недоступны в государственных медучреждениях, сообщает РИА Новости.
Суть инициативы заключается в следующем:
-
компенсация будет предоставляться за услуги, входящие в территориальную программу госгарантий;
-
размер возмещения не должен превышать лимитов, установленных программой ОМС;
-
условия и порядок получения компенсации определит правительство РФ;
-
срок обращения за возмещением – один год с момента оплаты услуги.
«Часто люди вынуждены обращаться в платные клиники из-за отсутствия специалистов, оборудования или долгих очередей в государственных медучреждениях. Это не их выбор, а вынужденная мера, особенно при серьезных диагнозах», – пояснила Лантратова.
Миронов отметил, что проблема доступности медицинской помощи особенно актуальна для жителей небольших городов и сел, где зачастую приходится ехать в другие регионы для получения специализированной помощи.
Депутаты предлагают внести соответствующие изменения в закон "Об основах охраны здоровья граждан". По их мнению, это даст людям уверенность в том, что государство гарантирует получение медицинской помощи, закрепленной в программе ОМС, даже если фактически ее пришлось оплачивать из собственного кармана.
«Мы надеемся на поддержку Минздрава, так как эта инициатива напрямую касается социальных гарантий граждан», – подчеркнула Лантратова.
В случае принятия предложения механизм компенсации будет включать:
-
Подтверждение невозможности получения бесплатной помощи.
-
Подачу заявления с пакетом документов.
-
Рассмотрение обращения в установленные сроки.
-
Перечисление средств в пределах тарифов ОМС.
Эксперты отмечают, что реализация этой инициативы потребует четкой регламентации и дополнительного финансирования системы здравоохранения.
Ранее в Госдуме предложили ввести налоговый вычет на школьные товары.
13:07:40 14-08-2025
На одних эндокринологах дефицит бюджета получится. Про онкологов и говорить нечего
13:23:48 14-08-2025
Перечисление средств в пределах тарифов ОМС.//// Вы сначала сделайте, чтоб платная услуга соответствовала тарифу ТФОМС. УЗИ у ТФОМС 60 рублей, а в платной 1500 руб
13:49:51 14-08-2025
Государственный идиотизм зашкаливает: одна и та же операция, но больница муниципальная - операция в первый день и лежишь 10 дней и получаешь укол вечером 5 дней, при этом не отпустят (даже за деньги :))), а в частной тоже операция в первый день , а утром уже поджопник и ты дома. ГДЕ ЗДЕСЬ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ ?
20:34:04 14-08-2025
Перечисление средств в пределах тарифов ОМС\\\\\\
Частнику с таким подходом вы никуда не свистели