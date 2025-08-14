НОВОСТИОбщество

Госдума предложила компенсировать платную медицину при недоступности бесплатной

Условия и порядок получения компенсации будет определять правительство

14 августа 2025, 12:45, ИА Амител

Прием у врача в поликлинике / Фото: amic.ru
Депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и Яна Лантратова направили министру здравоохранения Михаилу Мурашко инициативу о компенсации платных медицинских услуг. Согласно предложению, россияне смогут получить возмещение расходов, если необходимые им услуги по ОМС были недоступны в государственных медучреждениях, сообщает РИА Новости.

Суть инициативы заключается в следующем:

  • компенсация будет предоставляться за услуги, входящие в территориальную программу госгарантий;

  • размер возмещения не должен превышать лимитов, установленных программой ОМС;

  • условия и порядок получения компенсации определит правительство РФ;

  • срок обращения за возмещением – один год с момента оплаты услуги.

«Часто люди вынуждены обращаться в платные клиники из-за отсутствия специалистов, оборудования или долгих очередей в государственных медучреждениях. Это не их выбор, а вынужденная мера, особенно при серьезных диагнозах», – пояснила Лантратова.

Миронов отметил, что проблема доступности медицинской помощи особенно актуальна для жителей небольших городов и сел, где зачастую приходится ехать в другие регионы для получения специализированной помощи.

Депутаты предлагают внести соответствующие изменения в закон "Об основах охраны здоровья граждан". По их мнению, это даст людям уверенность в том, что государство гарантирует получение медицинской помощи, закрепленной в программе ОМС, даже если фактически ее пришлось оплачивать из собственного кармана.

«Мы надеемся на поддержку Минздрава, так как эта инициатива напрямую касается социальных гарантий граждан», – подчеркнула Лантратова.

В случае принятия предложения механизм компенсации будет включать:

  1. Подтверждение невозможности получения бесплатной помощи.

  2. Подачу заявления с пакетом документов.

  3. Рассмотрение обращения в установленные сроки.

  4. Перечисление средств в пределах тарифов ОМС.

Эксперты отмечают, что реализация этой инициативы потребует четкой регламентации и дополнительного финансирования системы здравоохранения.

Здоровье законы

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

13:07:40 14-08-2025

На одних эндокринологах дефицит бюджета получится. Про онкологов и говорить нечего

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:23:48 14-08-2025

Перечисление средств в пределах тарифов ОМС.//// Вы сначала сделайте, чтоб платная услуга соответствовала тарифу ТФОМС. УЗИ у ТФОМС 60 рублей, а в платной 1500 руб

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
без комментариев

13:49:51 14-08-2025

Государственный идиотизм зашкаливает: одна и та же операция, но больница муниципальная - операция в первый день и лежишь 10 дней и получаешь укол вечером 5 дней, при этом не отпустят (даже за деньги :))), а в частной тоже операция в первый день , а утром уже поджопник и ты дома. ГДЕ ЗДЕСЬ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ ?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:34:04 14-08-2025

Перечисление средств в пределах тарифов ОМС\\\\\\
Частнику с таким подходом вы никуда не свистели

  1 Нравится
Ответить
