Госдума предложила компенсировать платную медицину при недоступности бесплатной

Условия и порядок получения компенсации будет определять правительство

14 августа 2025, 12:45, ИА Амител

Прием у врача в поликлинике / Фото: amic.ru

Депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и Яна Лантратова направили министру здравоохранения Михаилу Мурашко инициативу о компенсации платных медицинских услуг. Согласно предложению, россияне смогут получить возмещение расходов, если необходимые им услуги по ОМС были недоступны в государственных медучреждениях, сообщает РИА Новости.

Суть инициативы заключается в следующем:

компенсация будет предоставляться за услуги, входящие в территориальную программу госгарантий;

размер возмещения не должен превышать лимитов, установленных программой ОМС;

условия и порядок получения компенсации определит правительство РФ;

срок обращения за возмещением – один год с момента оплаты услуги.

«Часто люди вынуждены обращаться в платные клиники из-за отсутствия специалистов, оборудования или долгих очередей в государственных медучреждениях. Это не их выбор, а вынужденная мера, особенно при серьезных диагнозах», – пояснила Лантратова.

Миронов отметил, что проблема доступности медицинской помощи особенно актуальна для жителей небольших городов и сел, где зачастую приходится ехать в другие регионы для получения специализированной помощи.

Депутаты предлагают внести соответствующие изменения в закон "Об основах охраны здоровья граждан". По их мнению, это даст людям уверенность в том, что государство гарантирует получение медицинской помощи, закрепленной в программе ОМС, даже если фактически ее пришлось оплачивать из собственного кармана.

«Мы надеемся на поддержку Минздрава, так как эта инициатива напрямую касается социальных гарантий граждан», – подчеркнула Лантратова.

В случае принятия предложения механизм компенсации будет включать:

Подтверждение невозможности получения бесплатной помощи. Подачу заявления с пакетом документов. Рассмотрение обращения в установленные сроки. Перечисление средств в пределах тарифов ОМС.

Эксперты отмечают, что реализация этой инициативы потребует четкой регламентации и дополнительного финансирования системы здравоохранения.

